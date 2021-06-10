Заправка для электрокаров появилась у "Сбербанка" в Бердске: Заправляются ли ее энергией 250 Nissan Leaf и Nissan NV200 Новосибирской области
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Заправка для электрокаров появилась у "Сбербанка" в Бердске: Заправляются ли ее энергией 250 Nissan Leaf и Nissan NV200 Новосибирской области

1:25:516/10/2021,Алиса ЕршоваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Мысль о том, что электромобили смогут заменить привычные, на бензине, казалась безумной еще год назад, но в некоторых регионах России есть вероятность, что это станет правдой. В Московской, Курской и Иркутской областях мэрия активно поддерживает тех, кто решил отказаться от автомобильных выхлопов, загрязняющих воздух.

Первая заправка для электрокаров появилась в январе 2021 года. Популярностью она не пользуется
Первая заправка для электрокаров появилась в январе 2021 года. Популярностью она не пользуется

В январе 2021 года на улице Кутузовской 2б, очень близко к отделению Сбербанка, появилась первая в Бердске заправка для электрокаров. Первая заправка для автомобилей, работающих на электричестве, появилась в Новосибирске в ноябре 2019 года. За полтора года сеть значительно разрослась: на карте города уже 40 заправок для электромобилей, не только в центре, но и ближе к окраинам, например, в селе Раздольное.

Мысль о том, что электромобили смогут заменить привычные, на бензине, казалась безумной еще год назад, но в некоторых регионах России есть вероятность, что это станет правдой. В Московской, Курской и Иркутской областях администрация активно поддерживает тех, кто решил отказаться от автомобильных выхлопов, загрязняющих воздух: там ставка налога за электромобиль снижена на 50% или такой автомобиль и вовсе не облагается налогами. Также новая заправка для электромобилей открылась и возле Искитима - обе они работают бесплатно.

Несмотря на отсутствие налоговых льгот, электромобили в Новосибирской области очень популярны: наш регион входит в топ-5 по количеству электрокаров, их уже более 250 штук. Вероятно, этому помогает удобная сеть заправок для них.

Наиболее популярные электрокары для Новосибирской области по данным УФНС - Nissan Leaf и Nissan NV200. По данным аналитического агентства АвтоСтат, по Новосибирской области разъезжает 137 автомобилей Nissan Leaf.

Nissan Leaf - довольно поддержанный автомобиль, который может распространиться в любом регионе. Цены на него начинаются от 500 000 рублей до 600 000 на авто.ру.

Заправка для электрокаров на Кутузовской сейчас бесплатная. Ездят ли по Бердску машины на электричестве, пока неизвестно. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила об этом запрос в налоговую службу по Новосибирской области. Через 7 дней, согласно закону о СМИ, мы расскажем, есть ли те, кто пользуется электрической заправкой в Бердске.

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Заменили ли машину на бензине на электрокар?

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