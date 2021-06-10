Репер Канье Уэст закрутил роман с российской супермоделью Ириной Шейк

Американский репер Канье Уэст отметил свой день рождения с российской супермоделью Ириной Шейк. Пару заметили во Франции во время того, как они гуляли по территории отеля. Некоторые источники подтверждают, что у звезд роман. Но насколько серьезно – пока непонятно. Сама пара пока никак не прокомментировала свои отношения.
Отметим, что Ирина Шейк неоднократно принимала участие про проектах Уэста. Еще в 2010 году она стала героиней его клипа, а после представляла одежду его бренда на модных показах.
Напомним, что в феврале Уэст развелся с телезвездой Ким Кардашьян. Вместе они прожили семь лет. У них был брачный договор, который они и не собирались оспаривать. Также Кардашьян попросила мужа о совместной опеке над их 4 детьми. При этом отмечалось, что развод супругов «настолько мирный, насколько это вообще возможно».