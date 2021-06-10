10 июня – Спаситель вознесся на небо. Как праздновать Вознесение Господне в 2021 году
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10 июня – Спаситель вознесся на небо. Как праздновать Вознесение Господне в 2021 году

3:20:396/10/2021Фото: Правмир
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На Елеонской горе сегодня воздвигнута часовня Вознесения, где имеется каменный отпечаток ступни Иисуса, который остался после его вознесения, его называют "стопой Христа".

икона
Удивительные события вспоминают православные 10 июня 2021 года

В праздник Вознесения Господня, который православные отмечают сегодня, 10 июня 2021 года, принято вспоминать чудесные и удивительные события, описанные в евангелии от Луки.

В этот день, когда прошло 40 дней с момента Пасхи, Иисус собрал всех своих последователей на Елеонской горе, что находится в местечке Вифания неподалеку от Иерусалима. Здесь он в последний раз дал апостолам свои наставления, благословил всех, и, подняв ввысь руки, вознесся во плоти в небеса, которые открылись ему.

Таким образом Спаситель показал людям путь к Господу в небеса, дав надежду на вечную жизнь рядом с Богом тем, кто всем сердцем в Него верит и может искренне раскаяться в собственных греховных поступках.

На Елеонской горе сегодня воздвигнута часовня Вознесения, где имеется каменный отпечаток ступни Иисуса, который остался после его вознесения, его называют "стопой Христа". Паломники считают. что коснуться этой святыни означает получить высшее благословение.

Традиции

У верующих принято начинать праздник с посещения храма, где проводятся праздничные богослужения, а также молиться о прощении, о помощи и укреплении веры в Господа.  Это самое главное, что должен сделать верующий. Если вы сегодня в силу объективных причин не смогли попасть в храм, то можно помолиться дома.

Этот праздник отмечается с радостью в сердце от того, что Иисус ходатайствует за нас перед Богом. После его вознесения он сел справа от Бога, и Бог его глазами смотрит на человечество.

При желании сегодня в храме можно исповедоваться и причаститься.

Женщины пекут сегодня обрядовые печенья лесенки, которыми угощают своих родных и гостей. Лесенки символизируют подъем в небо.

Запреты

Сегодня строго запрещено верить во всяческие суеверия. В некоторых регионах считается, что сегодня нужно поминать усопших. Однако праздник посвящен жизни, и тем более является двунадесятым - даже в храмах сегодня поминовения усопших запрещены. Поэтому, следуя православным традициям. сегодня поминать запрещено.

Также часто пишут, что работа сегодня запрещена. Но это не так. Праздник всегда выпадает на четверг и многие люди вынуждены ходить на работу. Они все грешат? Нет, конечно. Необходимую и срочную работу можно и нужно выполнять. Запрет церковный на работу означает лишь то. что ею нельзя заниматься в то время, когда вы можете посетить богослужение, но предпочли поработать, например, в огороде.

Работой нельзя заниматься в ущерб молитве. Также и тяжелую работу. которая отвлекает от праздничного настроения, рекомендуется отложить из уважения к празднику.

Нельзя сегодня  плакать, грустить, оплакивать умерших, отказывать в помощи ближнему.

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