Бердский вокзал давно превратился в "заброшку"
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Бердский вокзал давно превратился в "заброшку"

1:05:196/10/2021
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Стотысячный город России (не последний!) покупает билеты в вагончиках и загорает на перронах. Скоро дожди и мороз. Может опять Путин виноват?

вокзал
Вокзал Бердска закрыт уже давно
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Виталий:
Бердский вокзал давно превратился в "заброшку". Стотысячный город России (не последний!) покупает билеты в вагончиках и загорает на перронах. Скоро дожди и мороз. Может опять Путин виноват? Или спросить с руководства РЖД жирующего не по средствам?
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