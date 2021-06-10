10 июня - солнечное затмение: точное время, где наблюдать и в чем опасности дня

Очень редкое и красивое солнечное затмение предстоит сегодня, 10 июня, наблюдать жителям Земли.
Оно будет кольцевым, поскольку тень луны не может перекрыть солнечный диск, а закроет только его центральную часть. Останется видимым только край солнца, образующий огненную корону.
Такое событие случается редко - около четырнадцати раз за сотню лет, а следующее такое событие произойдет только через 9 лет - в 2030 году.
В Новосибирской области наблюдать затмение можно будет начинать в 18.06 местного времени. Пик затмения, когда солнце будет перекрыто луной на 34%, придется ровно на 19.00. К этому времени огненное кольцо будет видно даже невооруженным глазом. Но лучше всего для вашего здоровья - защитить глаза черным стеклом. Для этого можно просто закоптить обычное стеклышко или взять маску сварщика.
В Новосибирске будет организовано две площадки для наблюдения за событием. Там будут установлены Телескопы ТАЛ, посмотреть в которые смогут все желающие
- Площадь Калинина, здание "Книжка" с 17.30 до 20.00
- Площадка перед Большим Новосибирским планетарием - с 18.00 до 20.00
наблюдать за затмением в прямой трансляции можно будет здесь:
Опасности дня
Сегодня стоит очень внимательно отнестись к эмоциональной составляющей вашей жизни. Поскольку сегодня также происходит обновление луны - Новолуние, то моральные и физические силы у людей на исходе.
Затмение само по себе способно вызывать у человека тревожные состояния, раздражительность, склонность к депрессиям.
Сегодня крайне не рекомендуется поддаваться на провокации и начинать выяснения отношений, ругаться и ссориться.
Нежелательно начинать новые дела, день нужно провести как можно более спокойно.