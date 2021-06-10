Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021: Смотрите первые уникальные кадры прямой трансляции в 18.06 по Новосибирску

Сегодня, 10 июня, жители России смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение. Последний раз оно происходило в 1966 году. В момент затмения Луна полностью закроет Солнце на Чукотке, а вот жители европейской части страны смогут заметить лишь часть Солнца, которую закроет Луна. Ровно в 14.26 по Москве Луна закроет 16% Солнца для жителей европейской части, а для жителей Чукотки – 91%.
В Новосибирске же затмение начнется в 18.06 по местному времени и через час, в 19.07 Луна закроет Солнце на 34%. Для нашего региона это будет максимальное значение, после чего Лена начнет открывать Солнце и продлится это до 20.03.
Отметим, что в общей сложности затмение продлится 3 минуты 27 секунд и это первое такое затмение, которое видно с территории России.
Примечательно, что за последние 55 лет в нашей стране произошло 7 полных затмений Солнца. А после сегодняшнего начнется целая череда затмений, интервал между которыми составит 9 лет. Следующее произойдет 1 июня 2030 года.
10 июня 2021 при ясной погоде можно наблюдать кольцеобразное солнечное затмение с 18:00 на открытой астрономической площадке перед Большим новосибирским планетарием.