В Новосибирске открыли первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса
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В Новосибирске открыли первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

2:28:546/10/2021Фото: pixabay
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Сделать прививку от ковида теперь можно, в выходные, праздники и даже ночью.

Прививку теперь можно сделать в любое время
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Новосибирской области уже работает больше сотни кабинетов, где делают прививки от коронавируса. А сегодня, 10 июня, в Первомайском районе открыли еще один пункт вакцинации. Он расположился в травмпункте поликлиники №16 на улице Героев Революции, 5. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, работать он будет круглосуточно. Теперь те, кому график работы не позволяет сделать прививку в обычной поликлинике, смогут сделать прививку в любое время.

Отметим, что новый пункт будет работать, как в выходные, так и в праздники. Если у человека нет никаких противопоказаний, то фельдшер сделает ему укол и сразу поставит на повторную прививку.

Примечательно, что поставить можно любую из трех вакцин - «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак» — при их наличии.

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