В Новосибирске открыли первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

В Новосибирской области уже работает больше сотни кабинетов, где делают прививки от коронавируса. А сегодня, 10 июня, в Первомайском районе открыли еще один пункт вакцинации. Он расположился в травмпункте поликлиники №16 на улице Героев Революции, 5. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, работать он будет круглосуточно. Теперь те, кому график работы не позволяет сделать прививку в обычной поликлинике, смогут сделать прививку в любое время.
Отметим, что новый пункт будет работать, как в выходные, так и в праздники. Если у человека нет никаких противопоказаний, то фельдшер сделает ему укол и сразу поставит на повторную прививку.
Примечательно, что поставить можно любую из трех вакцин - «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак» — при их наличии.