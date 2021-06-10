Как правильно выбирать современные кеды: на какие конкретно критерии стоит обратить внимание и что сейчас в моде?
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Как правильно выбирать современные кеды: на какие конкретно критерии стоит обратить внимание и что сейчас в моде?

2:35:206/10/2021Фото: keds-spb.ru
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Кеды - это уже не просто обувь. Сегодня они символизируют стиль, молодость, энергию.

кеды
Как правильно выбирать современные кеды

Это именно тот вариант обуви, которая поможет проявить индивидуальность каждого. Производители предлагают широкий ассортимент моделей, различных по дизайну, назначению — сезон года, образ жизни, а также по цене. Чтобы не ошибиться с выбором, можно учесть советы экспертов. Таким образом, по следующей ссылке: https://keds-spb.ru/ есть возможность без каких-либо проблем подобрать актуальные кеды, которые отличаются высоким качеством и демократичной ценой.

Правила для выбора идеальной обуви

Кеды — это такой вид обуви, который при его негармоничном сочетании с одеждой или со стилем своего обладателя, может полностью испортить образ. И, напротив, когда модель подобрана идеально, она сумеет эффектно завершить лук, сделать его стильным и ярким. Чтобы получилось, как во втором случае, учитываем следующие рекомендации от опытных гуру моды:


  • внешний вид — подошва должна быть жесткой и плоской, носок стойким, не сгибаться, а внутри обязательно должна быть стелька. Что касается материала, то он может быть любым, лишь бы не деформировался после стирок;
  • качество — на него указывает ровно прошитая строчка, отсутствие клея на поверхности и внутри, а также равномерность цвета, если кроссы выполнены в монохроме;
  • стоимость — как ни крути, но в этом вопросе цена прямо отвечает за качество. Крутые, надежные и долговечные кеды не будут стоить слишком дешево.

Лучше всего покупать обувь у проверенных временем и людьми производителей, которые у всех на слуху. Такие бренды пекутся о своем имидже и не будут выпускать кеды низкого качества.

Тренды на кеды 2021

В этом году кеды все также остаются в списке трендов. Самыми горячим, желанными и модными моделями сегодня являются классические белые, модели на толстой подошве, в стиле колор-блок, винтажные и высокие женские модели. При выборе определенных моделей, лучше и правильнее на сегодняшний день учитывать легкость – масса, вес имеют большое значение.

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