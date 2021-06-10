Как правильно выбирать современные кеды: на какие конкретно критерии стоит обратить внимание и что сейчас в моде?

Это именно тот вариант обуви, которая поможет проявить индивидуальность каждого. Производители предлагают широкий ассортимент моделей, различных по дизайну, назначению — сезон года, образ жизни, а также по цене. Чтобы не ошибиться с выбором, можно учесть советы экспертов. Таким образом, по следующей ссылке: https://keds-spb.ru/ есть возможность без каких-либо проблем подобрать актуальные кеды, которые отличаются высоким качеством и демократичной ценой.
Правила для выбора идеальной обуви
Кеды — это такой вид обуви, который при его негармоничном сочетании с одеждой или со стилем своего обладателя, может полностью испортить образ. И, напротив, когда модель подобрана идеально, она сумеет эффектно завершить лук, сделать его стильным и ярким. Чтобы получилось, как во втором случае, учитываем следующие рекомендации от опытных гуру моды:
- внешний вид — подошва должна быть жесткой и плоской, носок стойким, не сгибаться, а внутри обязательно должна быть стелька. Что касается материала, то он может быть любым, лишь бы не деформировался после стирок;
- качество — на него указывает ровно прошитая строчка, отсутствие клея на поверхности и внутри, а также равномерность цвета, если кроссы выполнены в монохроме;
- стоимость — как ни крути, но в этом вопросе цена прямо отвечает за качество. Крутые, надежные и долговечные кеды не будут стоить слишком дешево.
Лучше всего покупать обувь у проверенных временем и людьми производителей, которые у всех на слуху. Такие бренды пекутся о своем имидже и не будут выпускать кеды низкого качества.
Тренды на кеды 2021
В этом году кеды все также остаются в списке трендов. Самыми горячим, желанными и модными моделями сегодня являются классические белые, модели на толстой подошве, в стиле колор-блок, винтажные и высокие женские модели. При выборе определенных моделей, лучше и правильнее на сегодняшний день учитывать легкость – масса, вес имеют большое значение.