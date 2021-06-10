Лейкоз у детей: симптомы, разновидности и методы диагностики

К сожалению, такую патологию диагностируют не только у взрослых, но и у детей. Острый лимфобластный лейкоз - опасный вид онкологии, часто встречающийся среди детей.
Признаки заболевания у детей
Основная особенность онкологии – незаметное течение заболевания, из-за чего на первых стадиях практически невозможно определить патологию. Однако лейкоз часто проявляется уже на первой неделе, и определить его возможно по следующим косвенным симптомам:
- Боли в костях и суставах.
- Повышенная слабость и утомляемость.
- Частые недомогания.
- Озноб или лихорадка.
Среди детской лейкемии распространенной формой считается острый лейкоз, который достаточно быстро распространяется по всему организму. Первая симптоматика может быть следующей:
- Сильный упадок сил.
- Вялость и бледность кожных покровов.
- Снижение активности.
Такая быстрая симптоматика связана с тем, что раковые клетки начинают беспрепятственно размножаться в костном мозге, тем самым уничтожая нормальные клетки, и не давая их восстановить в полном объеме. Узнать больше об этом можно на сайте: становить в полном объеме. Узнать больше об этом можно на сайте: childhood-cancer-support.com.
Виды лейкоза
Существует несколько форм лейкоза, однако самыми распространенными считаются:
- Острый лимфобластный лейкоз. Самый частый вид рака у детей до 18 лет, что составляет приблизительно 80-90% от всех случаев. Первые симптомы ОЛЛ: частые вирусные инфекции, упадок сил, бледность кожи, проблемы со свертываемостью крови.
- Острый миелоидный лейкоз. Вторая по распространению форма лейкоза у детей, которой болеют около 20%. Также вызывает анемию, снижение активности и частые недомогания.
Диагностика заболевания
Согласно данным, от момента первых симптомов лейкоза и до похода к доктору проходит от нескольких недель и до нескольких месяцев. Для правильной диагностики используют следующие методы:
- Общий осмотр пациента, сбор анамнеза и оценка состояния.
- Инструментальная диагностика (рентген, УЗД, МРТ, КТ).
- Развернутый анализ крови с лейкоцитарной формой.
- Пункция костного мозга.