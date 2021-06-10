Лечение в частной клинике россиянам оплатит государство
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Лечение в частной клинике россиянам оплатит государство

3:02:236/10/2021Фото: pixabay.com
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Полис ОМС даёт россиянам право безвозмездно получать медицинские услуги в некоторых коммерческих организациях.

Государство оплатит лечение в частной клинике

Бесплатные прививки могут разрешить делать не только в государственных клиниках, но и частных. Закон с такой нормой Госдума приняла 9 июня. Какие условия придётся для этого выполнить и на какую ещё безвозмездную медпомощь можно рассчитывать в коммерческих медорганизациях, разбиралась «Парламентская газета».

Ближе к дому
К частным и ведомственным клиникам по месту жительства прикреплены десятки тысяч россиян. Есть в стране и районы, где до ближайшей государственной поликлиники надо ехать десятки километров, зато ведомственные медорганизации, к примеру больницы «РЖД», находятся рядом. Но бесплатно сделать там ту же прививку из Нацкалендаря — а в этот документ включена вакцинация от самых опасных инфекционных заболеваний — нельзя. Ведь в отличие от государственных и муниципальных клиник таким медорганизациям не выдают безвозмездно препараты, не финансируют процедуры.

Исправить ситуацию призван закон, который Госдума приняла 9 июня. После его вступления в силу все медорганизации системы ОМС независимо от их организационно-правовой формы смогут делать россиянам бесплатные прививки.

Обеспечивать поликлиники и клиники вакцинами будут власти: по Нацкалендарю прививок — федеральные, по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям — региональные. «Принятие данного закона позволит гражданам сделать прививку в привычном и удобном для них медицинском учреждении, у специалиста, которому они доверяют. А от доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Главное — полис ОМС

Право войти в систему ОМС частные клиники получили ещё в 2011 году. В тех, кто этой возможностью воспользовался, медпомощь можно получить бесплатно за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования. Однако речь идёт не обо всех процедурах и манипуляциях, а только о тех, что входят в полис ОМС. Например, это экстренная помощь и госпитализация в случае обострения хронических заболеваний, при резком ухудшении состояния и несчастных случаях, бесплатные обезболивающие процедуры и препараты для паллиативных пациентов, консультации различных врачей, пребывание больных в стационаре, планирование и наблюдение беременности, экстракорпоральное оплодотворение и ведение родов, реабилитация после аварий, спортивных травм и несчастных случаев.

Вся система ОМС делится на базовую и территориальную. Первая подразумевает одинаковый объём медпомощи для всех россиян вне зависимости от региона, где получен полис. Территориальную программу ОМС определяют власти субъекта — в неё могут попасть некоторые услуги, не входящие в базовую систему. Воспользоваться территориальной частью ОМС можно только в регионе, где полис был получен. В других субъектах окажут помощь только из базового перечня. В него входит лечение:

ряда инфекционных и паразитарных заболеваний;
новообразований;
болезней эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезней нервной системы, крови и кроветворных органов;
некоторых иммунных заболеваний;
болезней глаза и уха, органов дыхания;
болезней органов пищеварительной и мочеполовой системы;
заболеваний кожи и подкожной клетчатки;
болезней костно-мышечной системы, соединительной ткани, травмы;
отравлений;
врождённых аномалий и пороков развития, деформаций, хромосомных нарушений;
сопровождение беременности, родов, послеродового периода;
проведение абортов;
некоторых детских заболеваний перинатального периода.

Также полис ОМС позволяет бесплатно вылечить кариес, воспаление дёсен и зубных каналов. К стоматологу можно обратиться с просьбой поставить пломбу, вправить челюсть, избавить от флюса, удалить зубы. При необходимости по ОМС должны без доплаты провести анестезию и сделать рентген. Однако деньги могут взять за импортные и более дорогие материалы и препараты — это не нарушение. Только за плату возможны установка коронки, вживление имплантата, исправление прикуса и отбеливание зубов.
По данным Фонда обязательного медицинского страхования, только в 2018 году медорганизации частной системы здравоохранения приняли в амбулаторных условиях по базовой программе ОМС 22,5 миллиона пациентов. Россияне обращались туда как в профилактических целях, так и для получения неотложной помощи, а также из-за заболеваний.

Узнать, какие именно частные клиники оказывают медпомощь бесплатно по полису ОМС, можно на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования своего региона, а также в компании, выдавшей полис. Кроме того, сведения о том, что клиника работает в системе ОМС, как правило, есть на её сайте.

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