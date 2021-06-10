Безопасный дом под присмотром «Ростелекома»
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Безопасный дом под присмотром «Ростелекома»

2:46:376/10/2021
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За прошедшие полгода абонентская база услуги «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» в целом по Сибири увеличилась на 20 процентов.

Безопасный дом под присмотром «Ростелекома»

В Новосибирской области с декабря 2020 года число клиентов облачного видеонаблюдения стало больше на 24 процента, причем традиционно спрос на услугу вырос ко времени отпусков и школьных каникул.
«Сервис видеонаблюдения» станет цифровым помощником для тех родителей, кто не может находиться дома в будние дни. Достаточно подключить камеру, установить приложение — и смотреть в прямом эфире за тем, чем заняты дети. Так можно контролировать время, которое они проводят за гаджетами, напоминать об уборке или времени обеда», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Безопасный дом под присмотром «Ростелекома»
В услугу «Видеонаблюдение» входит сам сервис и видеокамера с инфракрасной подсветкой в ночное время, с широким углом обзора и датчиком движения. Сервис в том числе включает в себя прямую трансляцию происходящего дома или в квартире, облачное хранение записей до 30 дней и моментальные push-уведомления. Управлять услугой можно в мобильном приложении, в котором удобно смотреть видео, вырезать и сохранять в облаке нужные клипы из записи, делиться ссылкой на прямую трансляцию с другими членами семьи.
Для подключения облачного видеонаблюдения доступны три тарифа: «Запись событий», «Полная запись» и «Full HD+», причем в каждом из них можно выбрать нужное время хранения записей — 7, 14 или 30 дней. Подробнее об услуге можно узнать на сайте и по бесплатному телефону 8 800 100 0 800.
18+

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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