В России запретят крупным супермаркетам работать по ночам и по выходным
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В России запретят крупным супермаркетам работать по ночам и по выходным

2:56:276/10/2021Фото: pixabay
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По мнению автора инициативы, эта мера поможет малому бизнесу в регионах развиваться.

Запрет на работу в выходные дни и по ночам хотят ввести для супермаркетов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента с предложением ограничить работу торговых сетей по ночам и в выходные дни. Также Кутепов отправил на рассмотрение соответствующий документ.

В нем говорится, что одна из проблем торговли в регионах России – это сложность небольших производителей попасть на полки крупных торговых сетей. Кроме того, крупные ритейлеры занимают всю торговую нишу в регионах, не давая малым предпринимателям развиваться. Чтобы выйти из этой ситуации, нужно запретить крупным торговым сетях работать в выходные дни и по ночам. Это откроет широкие возможности для ярмарок и нестационарных торговых точек. Также это даст доступ местным производителям на торговые прилавки.

Но вот эксперты Высшей школы экономики считают, что такие ограничения не выровнят конкуренцию между крупными ритейлерами и малым бизнесом.

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