В России запретят крупным супермаркетам работать по ночам и по выходным

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента с предложением ограничить работу торговых сетей по ночам и в выходные дни. Также Кутепов отправил на рассмотрение соответствующий документ.
В нем говорится, что одна из проблем торговли в регионах России – это сложность небольших производителей попасть на полки крупных торговых сетей. Кроме того, крупные ритейлеры занимают всю торговую нишу в регионах, не давая малым предпринимателям развиваться. Чтобы выйти из этой ситуации, нужно запретить крупным торговым сетях работать в выходные дни и по ночам. Это откроет широкие возможности для ярмарок и нестационарных торговых точек. Также это даст доступ местным производителям на торговые прилавки.
Но вот эксперты Высшей школы экономики считают, что такие ограничения не выровнят конкуренцию между крупными ритейлерами и малым бизнесом.