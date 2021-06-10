Кто заменит начальника ОМВД вместо Владимира Соколова в Бердске?

Стало известно появился ли новый начальник отдела МВД России по Бердску вместо Владимира Соколова.
Напомним, что Владимир Соколов покинул место работы в связи с выходом на пенсию. О его решении стало известно 25 мая. Как сообщалось ранее, Соколов находиться в отпуске. Однако вчера, 9 июня, совершив звонок Владимиру Владимировичу "Курьер. Среда. Бердск" выяснил, что руководящий отделом МВД пребывает на больничном.
- Я на больничном сейчас нахожусь,- заявил Владимир Соколов.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию прокомментировали следующим образом:
- Информация об изменениях руководящего состава в Бердской полиции не имеется, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, вчера, 9 июня.
Собственный анонимный источник редакции "Курьер. Среда. Бердск" из МВД Бердска не в курсе происходящих изменений. Как отметил сотрудник, слухи о том, кто же наконец возглавит бердский отдел полиции не ходят.
Следовательно, можно предположить, что сейчас до сих пор исполняет обязанности начальника отдела МВД России по городу Бердску подполковник полиции Игорь Иус.