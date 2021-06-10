Кто заменит начальника ОМВД вместо Владимира Соколова в Бердске?
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Кто заменит начальника ОМВД вместо Владимира Соколова в Бердске?

3:37:566/10/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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43-летний начальник отдела покинул место работы в связи с выходом на пенсию. Полковник органов внутренних дел проработал в полиции 25 лет. В настоящее время его обязанности исполняет Игорь Иус. Есть ли еще достойные кандидаты, выяснил "Курьер. Среда. Бердск".

Владимир Соколов был назначен на должность начальника отдела МВД по Бердску в 2018 году

Стало известно появился ли новый начальник отдела МВД России по Бердску вместо Владимира Соколова.

Напомним, что Владимир Соколов покинул место работы в связи с выходом на пенсию. О его решении стало известно 25 мая. Как сообщалось ранее, Соколов находиться в отпуске. Однако вчера, 9 июня, совершив звонок Владимиру Владимировичу "Курьер. Среда. Бердск" выяснил, что руководящий отделом МВД пребывает на больничном.

- Я на больничном сейчас нахожусь,- заявил Владимир Соколов.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию прокомментировали следующим образом:

- Информация об изменениях руководящего состава в Бердской полиции не имеется, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, вчера, 9 июня.

Собственный анонимный источник редакции "Курьер. Среда. Бердск" из МВД Бердска не в курсе происходящих изменений. Как отметил сотрудник, слухи о том, кто же наконец возглавит бердский отдел полиции не ходят.

Следовательно, можно предположить, что сейчас до сих пор исполняет обязанности начальника отдела МВД России по городу Бердску подполковник полиции Игорь Иус.

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Кого назначат возглавлять отдел полиции Бердска?

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