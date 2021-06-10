Реконструкция «Лужников»: обновили и построили 22 объекта

Сейчас идет реконструкция двух объектов, еще девять — строится.
На территории олимпийского комплекса «Лужники» с начала реконструкции построили и обновили 22 спортивных объекта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает правительство Москвы.
«Олимпийский комплекс “Лужники” — крупнейший спортивный кластер столицы. За последние годы проведена грандиозная работа по обновлению его инфраструктуры: построено и реконструировано 22 объекта, включая саму Большую спортивную арену, которая триумфально приняла матчи чемпионата мира по футболу. Также на территории спорткомплекса возведены и другие знаковые объекты. Например, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики, который, кстати, был удостоен одной из самых престижных международных наград в сфере градостроительства и архитектуры MIPIM Awards», — отметил заммэра.
Масштабное обновление «Лужников» продолжается. Сейчас идет реконструкция двух объектов: универсального спортивного зала «Дружба» и сервисного центра уличных видов спорта. Еще девять объектов строится — ледовый дворец «Кристалл», теннисный центр, международный центр самбо и центр бокса, пять павильонов общественного питания и спортивно-оздоровительный центр.
Андрей Бочкарев уверен, что после окончания реконструкции авторитет олимпийского комплекса как площадки для проведения самых престижных международных соревнований укрепится, а москвичи получат новую качественную инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом.
В этом году олимпийский комплекс «Лужники» отмечает 65-летие. 31 июля 1956 года на его территории открылся Центральный стадион имени Ленина. «Лужники» принимали соревнования Олимпийских игр 1980 года, финал Лиги чемпионов, мировое первенство по легкой атлетике и чемпионат мира по футболу.