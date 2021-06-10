Мужчина умер на 21 минуту, но его смогла спасти дочь

22-летняя англичанка спасла жизнь своему отцу в Лондоне. Как стало известно, в декабре 2019 года предприниматель Николас де Сантис начал страдать от небольшого дискомфорта в груди. Он не придал этому значения, решив, что у него обычная простуда.
В начале апреля к нему пришла его дочь – она решила проведать отца перед отъездом в Америку. Во время встречи мужчина потерял сознание и девушка сразу же позвонила в службу спасения. Специалисты дали ей рекомендации и направили к ней Скорую помощь. Пока медики ехали, девушка делала отцу искусственное дыхание. К счастью, врачи приехали быстро и мужчину увезли в больницу.
Уже в клинике выяснилось, что предприниматель потерял сознание из-за того, что у него закупорилась коронарная артерия. А неприятные ощущения, которые возникли у него еще с 2019 года были сигналом к тому, что пора обратиться к медикам. В итоге, отца девушки на месяц ввели в искусственную кому, а потом перевели в реанимацию. Сейчас у него все хорошо.