Когда откроют "Леруа Мерлен" рядом с ТЦ "Гигант" под Бердском: Названа новая дата

У жителей Бердска и дач в районе Гиганта большие ожидания по поводу открытия четвертого магазина «Леруа Мерлен» в Новосибирске. Компания выкупила помещение площадью более 25 000 квадратных метров по адресу ул. Бердское шоссе, 275 и давно планирует открытие.
Ранее сообщалось, что гипермаркет откроется в конце 2020 года, затем его открытие перенесли на весну 2021 года, но конкретная дата не говорилась. «Леруа Мерлен» возле «Гиганта» планируется поистине огромным - более 350 парковочных мест.
- Открытие «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе состоится в марте следующего года. Точная дата пока что неизвестна, - сообщили редакции «Курьер. Среда. Бердск» 10 июня в клиентском центре гипермаркета.
Информацией, почему магазин не смогли открыть к планируемой дате, сотрудники не располагают.
Примечательно, что жители Бердска зачастую неодобрительно относятся к открытию нового магазина: они говорят об уменьшении прибыли «Колорлона» и о том, как часто находили более дешевые товары в других строительных магазинах. Тем не менее, сеть «Леруа Мерлен» в Новосибирске продолжает развиваться.