10 июня Новолуние и солнечное затмение: какие ритуалы на богатство, удачу и любовь обязательно совершить в уникально-опасный день
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10 июня Новолуние и солнечное затмение: какие ритуалы на богатство, удачу и любовь обязательно совершить в уникально-опасный день

5:20:546/10/2021Фото: pixabay
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Важно: ваше желание должно касаться только вас и вашу судьбу, оно никоим образом не должно затрагивать других людей. Вы не можете влиять на чужие судьбы.

затмение
Затмение будет неполным

Невероятное по силе и мощи астрономическое событие произойдет уже сегодня - 10 июня 2021 года. По московскому времени в 13.42 начнется кольцевое солнечное затмение в слиянии с Новолунием в созвездии Близнецов.

Затмение называют кармическим и его влияние будет простираться ее 2 недели - настолько мощной будет его энергетика.

Эзотерики говорят, что этот день смело можно назвать днем силы и все загаданные желания сегодня обязательно исполнятся, если вы все сделаете правильно.

Загадываемые сегодня желания обратной силы иметь не будут, поэтому очень важно четко понимать, что сейчас для вас наиболее ценно и приоритетно. Не стоит загадывать все и сразу и учтите - за все подарки Вселенная с вас возьмет плату. Поэтому пусть желания будут реальными.

Обряд на удачу

Пик затмения придется на 14.26 по московскому времени, а в Новосибирской области пик будет в 19.00. Важно проводить ритуал именно в пик затмения. Это касается всех обрядов и ритуалов сегодня.

В пик затмения нужно произнести:


Обряд на богатство

Соберите по дому все имеющиеся деньги - бумажные и монеты. Разложите их во все карманы вашей одежды. Чем больше положите - тем лучше. В пик затмения нужно произнести:


Как правильно загадать желание на Новолуние и Затмение

Вам перед пиком затмения нужно остаться в помещении одним и достичь полного расслабления. В этом вам могут помочь спокойная мелодичная музыка, аромапалочки или аромалампа, можно зажечь свечу. Сядьте в кресло так. чтобы вы могли расслабиться и успокоиться.

Цель - успокоить мысли, чтобы они были подобны поверхности воды - пусть ничто вас не тревожит. Настройтесь на позитив.

Ни о чем не думайте, просто прислушивайтесь к своему настроению - настраивайтесь на правильную волну. Нежелательно слушать музыку в наушниках.

Как только вы почувствуете, что достигли расслабления и успокоения, подумайте о том, что вы очень хотите. Как правило придумывать не придется - образы сами появляются в голове. Ваша задача как можно четче представить себе картину вашего желания. Что с вами происходит. как желаемое вами исполняется и что происходит в это момент в вашей жизни.

Попробуйте визуализировать все максимально детально, плоть до цвета шнурков на вашей обуви в тот момент (например). Если вы представили себе все достаточно детально и правильно, вы должны ощутить некое чувство счастья от того, что ваше желание исполнилось.

Такого рода визуализация помогает нам самим настроиться на правильную энергетическую программу дальнейшего развития и отправить правильный посыл во Вселенную.

Важно: ваше желание должно касаться только вас и вашу судьбу, оно никоим образом не должно затрагивать других людей. Вы не можете влиять на чужие судьбы. Поэтому нельзя загадывать, чтобы в вас влюбился конкретный человек, или чтобы сосед женился, или чтобы кто-то из ваших родных выздоровел. Только желания про себя.

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