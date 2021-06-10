Столото: праздничный тираж 1392 «Русского лото» на День России-2021 разыграет 900 млн и автомобили 13 июня
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Столото: праздничный тираж 1392 «Русского лото» на День России-2021 разыграет 900 млн и автомобили 13 июня

4:40:446/10/2021Фото: pixabay
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Минимальный выигрыш в 2 раза больше

Уже в эти выходные вы сможете побороться за Джекпот 900 миллионов рублей, первые из 50-ти автомобили и множество денежных призов. А минимальный выигрыш будет в 2 раза больше.

Отмечайте День России вместе с нами — не пропустите такое событие!

А чтобы побороться за автомобили и Джекпот 900 миллионов сразу в 4 тиражах «Русского лото» — покупайте пакет «Выгодный».

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 12 июня.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 13 июня, в 08:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент автомобиля — 600 000 рублей.

Фраза «Минимальный выигрыш в 2 раза больше» указывает на то, что минимальный выигрыш в тиражах 200 руб., а не 100 руб., как в предыдущих тиражах № 1390 и 1391.

Источник: stoloto.ru

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анонсРусское лотоСтолототираж 1392
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