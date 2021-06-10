"Все им денег мало": Пенсионер из Адлера сделал признание на видео, почему он застрелил двух судебных приставов

Вчера, 9 июня, в Адлере застрелили двух судебных приставов. Как стало известно, двое сотрудников УФССП России Андраник Матевосян и Альберт Иагозян приехали на улицу Просвещения к мужчине, чтобы обсудить снос незаконно построенного дома. Но сам 61-летний хозяин говорить с ними не захотел и открыл огонь. В итоге, судебные приставы, которым было всего 35 и 36 лет погибли в результате огнестрельных ранений.
Стрелок не стал скрываться от полицейских и сам сдался в руки правоохранителей. Очевидцы его задержания записали видео, где он признается в содеянном. На кадрах он говорит «Всё им денег мало-мало... Ну вот, пусть их родители плачут», тем самым намекая, что приставы могли брать взятки.
В настоящее время Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статьям 295 УК ("Посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие"), 30 УК и 105 УК ("Покушении на убийство двух и более лиц"). Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Кстати, по словам жителей Адлера, в городе много самостроев и к хозяевам приходят судебные приставы. Но каким-то образом, некоторые дома исчезают из поля зрения представителей власти.