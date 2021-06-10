Столото: праздничный тираж 446 ко Дню России-2021 «Жилищной лотереи» 13 июня разыграет 10 домов и 700 млн рублей
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Столото: праздничный тираж 446 ко Дню России-2021 «Жилищной лотереи» 13 июня разыграет 10 домов и 700 млн рублей

4:20:436/10/2021Фото: pixabay
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Денежный эквивалент загородного дома — 800 000 рублей.

Ко Дню России в «Жилищной лотерее»: 10 загородных домов

В тираже «Жилищной лотереи» ко Дню России разыгрываются 10 загородных домов, суперприз 700 миллионов рублей и множество денежных призов.

Останется три шара — выигрышей будет больше. Запасайтесь билетами, не упустите шанс осуществить свою мечту!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 12 июня.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 13 июня, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент загородного дома — 800 000 рублей.

Фраза «Останется 3 шара. Выигрышей будет больше!» означает, что розыгрыш будет вестись до 87-го хода включительно и в таком тираже выигрышей будет больше, чем в тиражах, в которых розыгрыш ведется до 86-го хода включительно.

Источник: stoloto.ru

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