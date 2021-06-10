Локдаун в Москве и Новосибирской области: Чего ждать россиянам из-за коронавируса в июне 2021

Растет заболеваемость, увеличивается загруженность больниц, кругом начинают бить тревогу и волноваться: «Может, это третья волна?». Подробно разбираем всю ситуацию с заболеваемостью и объясняем, грозит ли нам локдаун и можно ли назвать происходящее третьей волной?
В Новосибирской области
За сегодняшний день, 10 июня, в области выявлено 99 случаев заражения, количество заболевших в сутки увеличивается. Еще днем раньше было 86, а 8 июня - 78. Но значит ли это непрерывный и резкий рост? Маловероятно. 5 июня количество заболевших достигло 92, а затем упало до 73 человек. Однако такие скачки, безусловно, не дотягивают до уровня второй волны, когда среднее число заболевших составляло порядка 180 человек.
Вирусолог Сергей Нетёсов, доктор биологических наук на основании этого делает вывод, что третьей волны нет. Бывший директор «Вектора» уверен: прирост заболеваемости незначительный.
На графиках Новосибирской области можно увидеть незначительное повышение - но волнообразности и резкости нет. Как ранее говорил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, локдаун вряд ли будет еще принят, слишком большой удар он нанес экономике летом 2020 года.
В Бердске
7 июня на совещании в администрации города главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сказала, что ситуация с коронавирусом в Бердске напряженная: количество пациентов в ковидном госпитале увеличилось вдвое, 28 человек находятся в «красной зоне». Позже Алла Дробинская рассказала редакции «Курьер. Среда. Бердск», что из 60 коек обычно свободны лишь 10-12, но Бердск пока справляется, ситуация стабильная.
Безусловно, напряженная ситуация в больницах способна напугать жителей, но, как говорила Алла Дробинская, в среднем в Бердске в день не более 2 заболевших. 2 инфицированных COVID-19, например, было 7 июня.
Третья волна вряд ли начнет разворачиваться в самом Бердске, и несмотря на загруженность больниц, стоит довериться словам главврача: «Ситуация стабильная, Бердск справляется».
В Москве
Графики Новосибирской области во многом похожи на графики Москвы - прирост, потом падение, затем снова прирост. Тем не менее там рост куда опаснее, и за сутки количесвто случаев возросло более, чем на 1 000 человек. За сегодняшний день, 10 июня, в Москвы появилось 5 245 новых случаев заражения коронавирусом, порядочно много по сравнению с цифрой за 9 июня - 4 124 человека.
Однако и там локдауна, несмотря на всплеск заболеваемости, не предвидится - об этом заявил Собянин.
- Мы никаких локдаунов не собираемся вводить, - сообщил мэр Москвы 9 июня во время встречи с рестораторами.
Вместо этого администрация Москвы решила усилить контроль за ношением масок и перчаток - проверки в московском метрополитене станут чаще, будут проверять людей на улицах, в местах общественного пребывания, например, в парках. Штраф за нарушение масочного режима сейчас в Москве составляет порядка 4-5 тысяч рублей.
В России
График заболеваемости по всей России позволяет немного выдохнуть: несмотря на всеобщее нагнетение вокруг третьей волны и возможного локдауна, то, что заболеваемость остается на том же уровне - очевидно.
Судя по заявлениям мэра Москвы, где ситуация является наиболее критической, локдауна в стране не будет. Важно отметить, что чиновники всех уровней, от Дробинской до Собянина, убеждают, что город сможет с этим справиться, а ситуация не критическая. Вирусолог Сергей Нетесов также поддерживает их - по его мнению, третьей волны нет, и предпосылок для нее - тоже.