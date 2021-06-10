Локдаун в Москве и Новосибирской области: Чего ждать россиянам из-за коронавируса в июне 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Локдаун в Москве и Новосибирской области: Чего ждать россиянам из-за коронавируса в июне 2021

5:39:296/10/2021,Алиса ЕршоваФото: pexels.com
0

«Может, это третья волна?»: анализируем статистику и высказывания политиков, чтобы составить полную картину.

Заболеваемость растет: есть ли третья волна и будет ли локдаун?
Заболеваемость растет: есть ли третья волна и будет ли локдаун?

Растет заболеваемость, увеличивается загруженность больниц, кругом начинают бить тревогу и волноваться: «Может, это третья волна?». Подробно разбираем всю ситуацию с заболеваемостью и объясняем, грозит ли нам локдаун и можно ли назвать происходящее третьей волной?

В Новосибирской области

За сегодняшний день, 10 июня, в области выявлено 99 случаев заражения, количество заболевших в сутки увеличивается. Еще днем раньше было 86, а 8 июня - 78. Но значит ли это непрерывный и резкий рост? Маловероятно. 5 июня количество заболевших достигло 92, а затем упало до 73 человек. Однако такие скачки, безусловно, не дотягивают до уровня второй волны, когда среднее число заболевших составляло порядка 180 человек.

Вирусолог Сергей Нетёсов, доктор биологических наук на основании этого делает вывод, что третьей волны нет. Бывший директор «Вектора» уверен: прирост заболеваемости незначительный.

На графиках Новосибирской области можно увидеть незначительное повышение - но волнообразности и резкости нет. Как ранее говорил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, локдаун вряд ли будет еще принят, слишком большой удар он нанес экономике летом 2020 года.

В Бердске

7 июня на совещании в администрации города главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сказала, что ситуация с коронавирусом в Бердске напряженная: количество пациентов в ковидном госпитале увеличилось вдвое, 28 человек находятся в «красной зоне». Позже Алла Дробинская рассказала редакции «Курьер. Среда. Бердск», что из 60 коек обычно свободны лишь 10-12, но Бердск пока справляется, ситуация стабильная.

Безусловно, напряженная ситуация в больницах способна напугать жителей, но, как говорила Алла Дробинская, в среднем в Бердске в день не более 2 заболевших. 2 инфицированных COVID-19, например, было 7 июня.

Третья волна вряд ли начнет разворачиваться в самом Бердске, и несмотря на загруженность больниц, стоит довериться словам главврача: «Ситуация стабильная, Бердск справляется».

В Москве

Графики Новосибирской области во многом похожи на графики Москвы - прирост, потом падение, затем снова прирост. Тем не менее там рост куда опаснее, и за сутки количесвто случаев возросло более, чем на 1 000 человек. За сегодняшний день, 10 июня, в Москвы появилось 5 245 новых случаев заражения коронавирусом, порядочно много по сравнению с цифрой за 9 июня - 4 124 человека.

Однако и там локдауна, несмотря на всплеск заболеваемости, не предвидится - об этом заявил Собянин.

- Мы никаких локдаунов не собираемся вводить, - сообщил мэр Москвы 9 июня во время встречи с рестораторами.

Вместо этого администрация Москвы решила усилить контроль за ношением масок и перчаток - проверки в московском метрополитене станут чаще, будут проверять людей на улицах, в местах общественного пребывания, например, в парках. Штраф за нарушение масочного режима сейчас в Москве составляет порядка 4-5 тысяч рублей.

В России

График заболеваемости по всей России позволяет немного выдохнуть: несмотря на всеобщее нагнетение вокруг третьей волны и возможного локдауна, то, что заболеваемость остается на том же уровне - очевидно.

График новых случаев COVID-19 по всей России за весь период пандемии
График новых случаев COVID-19 по всей России за весь период пандемии

Судя по заявлениям мэра Москвы, где ситуация является наиболее критической, локдауна в стране не будет. Важно отметить, что чиновники всех уровней, от Дробинской до Собянина, убеждают, что город сможет с этим справиться, а ситуация не критическая. Вирусолог Сергей Нетесов также поддерживает их - по его мнению, третьей волны нет, и предпосылок для нее - тоже.

Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Три возраста, когда происходит резкое старение человека
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
врачистатистиказаболеваемостькоронавирусCOVID-19новые случаилокдаун
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что вы думаете, идет ли третья волна?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Москве арестовали высокопоставленного чиновника Минобра Михаила Шерстобитова
    5:30:42 6/10/2021
    В Москве арестовали высокопоставленного чиновника Минобра Михаила Шерстобитова
    БердскБелоснежные яхты за миллионы рублей у берега Обского моря Бердска: Кто "рулит" морским судном и сколько стоит час под парусом для простого смертного, рассказываем и показываем
    5:25:08 6/10/2021
    Белоснежные яхты за миллионы рублей у берега Обского моря Бердска: Кто "рулит" морским судном и сколько стоит час под парусом для простого смертного, рассказываем и показываем
    В институте Новосибирска прямо во время работы скончался преподаватель Алексей Романенко
    5:23:56 6/10/2021
    В институте Новосибирска прямо во время работы скончался преподаватель Алексей Романенко
    10 июня Новолуние и солнечное затмение: какие ритуалы на богатство, удачу и любовь обязательно совершить в уникально-опасный день
    5:20:54 6/10/2021
    10 июня Новолуние и солнечное затмение: какие ритуалы на богатство, удачу и любовь обязательно совершить в уникально-опасный день
    Будет ли выходным днем 31 декабря с 2021 года - решение Минтруда
    5:20:22 6/10/2021
    Будет ли выходным днем 31 декабря с 2021 года - решение Минтруда
    БердскИщете работу? На Новосибирской птицефабрике много вакантных мест: есть даже с обучением
    5:09:17 6/10/2021
    Ищете работу? На Новосибирской птицефабрике много вакантных мест: есть даже с обучением
    УЕФА обязал сборную Украины убрать фразу «Героям слава»
    5:06:31 6/10/2021
    УЕФА обязал сборную Украины убрать фразу «Героям слава»
    БердскПервые кадры уникального кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2021 года. Смотрите видео в режиме реального времени прямо сейчас
    5:01:39 6/10/2021
    Первые кадры уникального кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2021 года. Смотрите видео в режиме реального времени прямо сейчас
    Момент начала пожара в реанимации больницы Рязани попал на видео
    4:51:04 6/10/2021
    Момент начала пожара в реанимации больницы Рязани попал на видео
    Столото: праздничный тираж 1392 «Русского лото» на День России-2021 разыграет 900 млн и автомобили 13 июня
    4:40:44 6/10/2021
    Столото: праздничный тираж 1392 «Русского лото» на День России-2021 разыграет 900 млн и автомобили 13 июня