Пикируем свёклу в июне: правила и особенности
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Пикируем свёклу в июне: правила и особенности

6:20:056/10/2021Фото: pixabay
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Всхожесть семян бывает разной, а еще встречаются такие семена, в которых не один, а два-три зародыша. Поэтому из одного семечка у вас появится несколько всходов.

свекла
Свекла устойчива к заморозкам

Мало кто знает, что свеклу можно выращивать не только прямыми посевами в грунт, но и рассадным методом. Эта культура обладает очень хорошей приживаемостью, поэтому пересадка и пикирование для нее совершенно безболезненны.

Всхожесть семян бывает разной, а еще встречаются такие семена, в которых не один, а два-три зародыша. Поэтому из одного семечка у вас появится несколько всходов.

При выращивании рассадой свеклу обычно высеивают в ящики с землей, а когда рост всходов достигнет 5 сантиметров, их сразу пикируют. Но пикирование уже делается не в индивидуальные горшочки, а прямо в грядку. Свекла довольно холодоустойчива, поэтому даже если на улице прохладно - она хорошо переживет пересадку.

Ростки разделяют с садят на грядку. Затем поливают. Такое высаживание свеклы предотвращает продергивание частых всходов и восполнение пустых мест на грядке. Сразу рассаживайте на нужное расстояние и ваша аккуратная грядочка готова.

Главное при пикировании свеклы - не допустить ее перерастания выше 10 сантиметров - иначе плоды получатся кривыми и неровными.

Точно также поступают со свеклой, которую сеяли сразу на грядку семенами. Обычно это называется прореживанием, но никто не задумывается о том, что продернутые частые всходы можно тут же посадить на пустые места, если где-то семечко не проросло или на еще одну свободную грядку. Эти ростки, хоть и слабые, тоже отлично приживаются.

После прореживания и рассаживания грядку нужно хорошо полить водой, чтобы корни растений лучше себя чувствовали после пересадки.

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