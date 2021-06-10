Быстрая неотложная помощь при инфарктах и ​​инсультах спасет вам жизнь

Новое исследование Kaiser Permanente показывает, что значительное сокращение госпитализаций при сердечных приступах и неотложной помощи при возможных инсультах, наблюдавшееся в Северной Калифорнии в начале пандемии COVID-19, не было замечено в последующих всплесках.
Исследование, опубликованное 2 июня в JAMA , предполагает, что кампании общественного здравоохранения, побуждающие людей обращаться за помощью, если они испытывают признаки или симптомы инсульта или сердечного приступа, были эффективными, пишет medicalxpress.com.
«В мае 2020 года мы сообщили, что в первые месяцы пандемии еженедельное количество пациентов, поступающих в наши больницы с сердечным приступом, упало почти вдвое по сравнению с ожидаемым», - сказал ведущий автор исследования Мэтью Д. Соломон, доктор медицины, доктор философии, кардиолог в Медицинской группе Перманенте и врач-исследователь Исследовательского отдела Кайзер Перманенте Северной Калифорнии. «Это последующее исследование показывает, что мы добились успеха в наших попытках убедить пациентов в том, что важно покинуть свои дома и обратиться за неотложной помощью в случае необходимости, и что они могут сделать это безопасно».
Исследовательская группа проанализировала еженедельные показатели заболеваемости среди взрослых, госпитализированных с сердечным приступом или подозрением на инсульт с 22 января 2019 года по 18 января 2021 года в Kaiser Permanente в Северной Калифорнии. Затем команда сравнила показатели заболеваемости за периоды времени во время трех всплесков COVID-19 весной (с 10 марта по 4 мая 2020 г.), летом (с 23 июня по 17 августа 2020 г.) и зимой (3 ноября 2020 г.), до 8 января 2021 г.) на те же недели предыдущего года.
Исследование показало, что частота еженедельных госпитализированных сердечных приступов и предполагаемого инсульта снизилась во время весеннего всплеска COVID-19, но затем вернулась к показателям 2019 года. Во время последующего и гораздо более значительного всплеска инфекций COVID-19 и госпитализаций показатели госпитализации по поводу сердечных приступов оставались стабильными. Небольшое, но статистически значимое снижение числа подозреваемых в инсульте наблюдалось во время летнего всплеска COVID-19, но показатели восстановились и не снизились во время крупнейшего зимнего всплеска COVID-19.
«В августе 2020 года мы опубликовали исследование, в котором описывалось снижение числа инсультов и выделений, что заставило нас очень беспокоиться о пациентах, которые будут подвержены риску долгосрочной инвалидности, потому что они не будут приходить в больницу для обследования и лечения», - сказал сотрудник исследования. - автор Mai N. Nguyen-Huynh, доктор медицины, научный сотрудник отдела исследований и региональный директор по первичному инсульту в Permanente Medical Group. «В ответ мы удвоили наши усилия, чтобы научить наших пациентов, что если у них есть симптомы инсульта, им следует позвонить в службу 911 и обратиться в ближайший центр лечения инсульта. Это исследование показывает, что эти усилия окупились».
Kaiser Permanente в Северной Калифорнии и Отдел исследований были идеально подготовлены для проведения этого исследования. «Наше исследование подчеркивает уникальную способность нашей встроенной региональной исследовательской группы быстро реагировать в сотрудничестве с многопрофильной командой клинических и методологических экспертов, чтобы получить информацию из наших электронных данных о состоянии здоровья, чтобы информировать о планировании и оказании медицинской помощи для большого и разнообразного населения», сказал старший автор исследования, Алан С. Го, доктор медицины, заместитель директора отдела исследований сердечно-сосудистых и метаболических состояний и региональный медицинский директор клинических исследований Permanente Medical Group.
Исследование доктора Соломона и доктора Го, которое показало, что количество госпитализаций упало почти вдвое по сравнению с ожидаемым в первые месяцы пандемии, было опубликовано 19 мая 2020 года в Медицинском журнале Новой Англии . Исследование доктора Нгуен-Хюин и ее коллег о сокращении числа пациентов с инсультом, обращающихся в отделение неотложной помощи после начала пандемии, было опубликовано 11 августа 2020 года в Stroke .
«Наша цель - искоренить сердечно-сосудистые заболевания» , - сказал доктор Соломон. «Но до тех пор мы хотим убедиться, что пациенты не откладывают поиск необходимой помощи».