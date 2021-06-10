Быстрая неотложная помощь при инфарктах и ​​инсультах спасет вам жизнь
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Быстрая неотложная помощь при инфарктах и ​​инсультах спасет вам жизнь

10:05:266/10/2021Фото: pixabay.com
0

Первые месяцы пандемии еженедельное количество пациентов, поступающих в наши больницы с сердечным приступом, упало почти вдвое по сравнению с ожидаемым.

Исследовательская группа проанализировала еженедельные показатели заболеваемости среди взрослых, госпитализированных с сердечным приступом или подозрением на инсульт

Новое исследование Kaiser Permanente показывает, что значительное сокращение госпитализаций при сердечных приступах и неотложной помощи при возможных инсультах, наблюдавшееся в Северной Калифорнии в начале пандемии COVID-19, не было замечено в последующих всплесках.

Исследование, опубликованное 2 июня в JAMA , предполагает, что кампании общественного здравоохранения, побуждающие людей обращаться за помощью, если они испытывают признаки или симптомы инсульта или сердечного приступа, были эффективными, пишет medicalxpress.com.

«В мае 2020 года мы сообщили, что в первые месяцы пандемии еженедельное количество пациентов, поступающих в наши больницы с сердечным приступом, упало почти вдвое по сравнению с ожидаемым», - сказал ведущий автор исследования Мэтью Д. Соломон, доктор медицины, доктор философии, кардиолог в Медицинской группе Перманенте и врач-исследователь Исследовательского отдела Кайзер Перманенте Северной Калифорнии. «Это последующее исследование показывает, что мы добились успеха в наших попытках убедить пациентов в том, что важно покинуть свои дома и обратиться за неотложной помощью в случае необходимости, и что они могут сделать это безопасно».

Исследовательская группа проанализировала еженедельные показатели заболеваемости среди взрослых, госпитализированных с сердечным приступом или подозрением на инсульт с 22 января 2019 года по 18 января 2021 года в Kaiser Permanente в Северной Калифорнии. Затем команда сравнила показатели заболеваемости за периоды времени во время трех всплесков COVID-19 весной (с 10 марта по 4 мая 2020 г.), летом (с 23 июня по 17 августа 2020 г.) и зимой (3 ноября 2020 г.), до 8 января 2021 г.) на те же недели предыдущего года.

Исследование показало, что частота еженедельных госпитализированных сердечных приступов и предполагаемого инсульта снизилась во время весеннего всплеска COVID-19, но затем вернулась к показателям 2019 года. Во время последующего и гораздо более значительного всплеска инфекций COVID-19 и госпитализаций показатели госпитализации по поводу сердечных приступов оставались стабильными. Небольшое, но статистически значимое снижение числа подозреваемых в инсульте наблюдалось во время летнего всплеска COVID-19, но показатели восстановились и не снизились во время крупнейшего зимнего всплеска COVID-19.

«В августе 2020 года мы опубликовали исследование, в котором описывалось снижение числа инсультов и выделений, что заставило нас очень беспокоиться о пациентах, которые будут подвержены риску долгосрочной инвалидности, потому что они не будут приходить в больницу для обследования и лечения», - сказал сотрудник исследования. - автор Mai N. Nguyen-Huynh, доктор медицины, научный сотрудник отдела исследований и региональный директор по первичному инсульту в Permanente Medical Group. «В ответ мы удвоили наши усилия, чтобы научить наших пациентов, что если у них есть симптомы инсульта, им следует позвонить в службу 911 и обратиться в ближайший центр лечения инсульта. Это исследование показывает, что эти усилия окупились».

Kaiser Permanente в Северной Калифорнии и Отдел исследований были идеально подготовлены для проведения этого исследования. «Наше исследование подчеркивает уникальную способность нашей встроенной региональной исследовательской группы быстро реагировать в сотрудничестве с многопрофильной командой клинических и методологических экспертов, чтобы получить информацию из наших электронных данных о состоянии здоровья, чтобы информировать о планировании и оказании медицинской помощи для большого и разнообразного населения», сказал старший автор исследования, Алан С. Го, доктор медицины, заместитель директора отдела исследований сердечно-сосудистых и метаболических состояний и региональный медицинский директор клинических исследований Permanente Medical Group.

Исследование доктора Соломона и доктора Го, которое показало, что количество госпитализаций упало почти вдвое по сравнению с ожидаемым в первые месяцы пандемии, было опубликовано 19 мая 2020 года в Медицинском журнале Новой Англии . Исследование доктора Нгуен-Хюин и ее коллег о сокращении числа пациентов с инсультом, обращающихся в отделение неотложной помощи после начала пандемии, было опубликовано 11 августа 2020 года в Stroke .

«Наша цель - искоренить сердечно-сосудистые заболевания» , - сказал доктор Соломон. «Но до тех пор мы хотим убедиться, что пациенты не откладывают поиск необходимой помощи».

Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Оправданного депутата РФ вновь отдадут под суд за убийства
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Байден хотел сбежать от Зеленского: не поверите, куда
Полиция задержала Анастасию Васильеву в Москве
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Не стало великого актреа: скорбит весь мир
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Супруга Венсана Касселя потрясла сеть фигурой
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
первая помощьинфарктинсульт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Знаете как определить инсульт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ВОЗ бьет тревогу о новом штамме коронавируса: Му захватывает новые страны
2:00:10 9/9/2021
ВОЗ бьет тревогу о новом штамме коронавируса: Му захватывает новые страны
12 сентября – день перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского: О чем нужно молиться в этот день всем верующим
1:33:52 9/9/2021
12 сентября – день перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского: О чем нужно молиться в этот день всем верующим
Пять тайных признаков, что у вашей пары отношения скоро закончатся
1:00:20 9/9/2021
Пять тайных признаков, что у вашей пары отношения скоро закончатся
Коронавирус разрушил достижения по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией: глобальный фонд сделал заявление
12:30:23 9/9/2021
Коронавирус разрушил достижения по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией: глобальный фонд сделал заявление
Что категорически нельзя делать 13 сентября в праздник положение честного Пояса Пресвятой Богородицы, чтобы не разгневать святую
11:32:35 9/8/2021
Что категорически нельзя делать 13 сентября в праздник положение честного Пояса Пресвятой Богородицы, чтобы не разгневать святую
Собянин накажет за громкую езду ночью по Москве: Грозит штраф до 10 000 рублей
11:13:24 9/8/2021
Собянин накажет за громкую езду ночью по Москве: Грозит штраф до 10 000 рублей
БердскЗа маршруткой №19 идут километр по дороге жители Бердска: Возмущенные пассажиры хотят другого перевозчика
11:04:30 9/8/2021
За маршруткой №19 идут километр по дороге жители Бердска: Возмущенные пассажиры хотят другого перевозчика
Может ли снести Землю с орбиты астероид NY1 в случае столкновения? Какие могут быть последствия
11:00:02 9/8/2021
Может ли снести Землю с орбиты астероид NY1 в случае столкновения? Какие могут быть последствия
Почему обязательно нужно отдать долги к 14 сентября? Особенности и традиции начала индикта – церковного новолетия
10:51:58 9/8/2021
Почему обязательно нужно отдать долги к 14 сентября? Особенности и традиции начала индикта – церковного новолетия
Педофил "дядя Витя" арендовал дачу за несколько дней до убийства школьниц: Там нашли их тела
10:01:17 9/8/2021
Педофил "дядя Витя" арендовал дачу за несколько дней до убийства школьниц: Там нашли их тела