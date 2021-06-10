В институте Новосибирска прямо во время работы скончался преподаватель Алексей Романенко
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В институте Новосибирска прямо во время работы скончался преподаватель Алексей Романенко

5:23:566/10/2021Фото: Росгвардия
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Офицер наклонился и упал замертво, помочь ему уже не смогли. Причина смерти пока не установлена.

В Новосибирском институте произошла трагедия
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Новосибирском военном институте Росгвардии произошла трагедия. Там, прямо во время работы скончался преподаватель Алексей Романенко. Ему было всего 36 лет. По предварительным данным, все случилось очень быстро – офицер наклонился и сразу упал. Помочь ему уже не смогли. К сожалению, точная причина смерти пока не установлена.

Похороны офицера состоялись вчера, 9 июня. Подполковник Романенко — выпускник Новосибирского военного института. Он работал на кафедре тактики применения боевых подразделений.

В Росгвардии подтвердили произошедшее и рассказали, что Романенко участвовал в боевых действиях и имел краповый берет.

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