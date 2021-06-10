В институте Новосибирска прямо во время работы скончался преподаватель Алексей Романенко

В Новосибирском военном институте Росгвардии произошла трагедия. Там, прямо во время работы скончался преподаватель Алексей Романенко. Ему было всего 36 лет. По предварительным данным, все случилось очень быстро – офицер наклонился и сразу упал. Помочь ему уже не смогли. К сожалению, точная причина смерти пока не установлена.
Похороны офицера состоялись вчера, 9 июня. Подполковник Романенко — выпускник Новосибирского военного института. Он работал на кафедре тактики применения боевых подразделений.
В Росгвардии подтвердили произошедшее и рассказали, что Романенко участвовал в боевых действиях и имел краповый берет.