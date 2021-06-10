Магнитные бури в июне 2021: точные даты геоударов с 15 по 30 июня

Прогноз магнитных бурь помогает метеозависимым узнать расписание бурь -когда они начнутся и какой силы будут. Это хорошее подспорье для того, чтобы начать готовить свой организм к неблагоприятным датам.
Учитывая неблагоприятные дни можно заранее откорректировать свои планы и запастись лекарственными препаратами, а также успеть выполнит рекомендации врачей для улучшения своего самочувствия.
Во второй половине первого летнего месяца 2021 года метеозависимым предстоит пережить 2 магнитных бури. Одна начнется вечером 15 числа и продлится двое суток. Закончится только 17 июня 2021 года. Мощность бури будет самой сильной за весь месяц - 5 баллов.
Вторая буря прогнозируется на конец месяца, а именно 28 июня. Однако о ее мощности и длительности пока точных данных нет. Рекомендуется чаще заглядывать в прогнозы - данные должны вскоре появиться.
Более всего подвержены негативному влиянию магнитных бурь пожилые люди и беременные женщины, младенцы, люди, только что перенесшие хирургические вмешательства, люди с застарелыми травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы и другими хроническими заболеваниями.
Самыми частыми жалобами становятся жалобы на головную боль, скачки артериального давления, изменения пульса. Могут быть проблемы со сном, раздражительность, апатия, нервозность и повышенная эмоциональность.
Рекомендации медиков простые, но тем не менее очень эффективные: это налаживание режима дня, продолжительный сон, отказ от тяжелой пищи, кофе и алкоголя, отказ от вредных привычек, пешие прогулки и контрастный душ по утрам.