Страшная статистика коронавируса за сутки на 10 июня 2021 в Новосибирской области

Оперативный штаб сообщает, что на 10 июня в регионе выявлен 44 171 случай коронавируса (+99 за сутки), среди них 2 812 детей. Вылечились 39 973 человека (+91 за сутки).
За прошедшие сутки умерли еще пять пациентов: мужчины 53 и 63 лет и женщины в возрасте 79, 82 и 89 лет. Всего в области от COVID-19 скончались 1 928 человек.
В инфекционные стационары Новосибирской области с коронавирусной инфекцией и с подозрением на неё доставлены 1 895 сибиряков, 37 их них дети.
В отделениях реанимации находятся 80 пациентов. На ИВЛ – 11 человек.
Всего в области проведено 1 676 582 теста на коронавирус.
За последние сутки с симптомами ОРВИ обратились 2 588 человек.