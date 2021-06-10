Страшная статистика коронавируса за сутки на 10 июня 2021 в Новосибирской области
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Страшная статистика коронавируса за сутки на 10 июня 2021 в Новосибирской области

5:54:216/10/2021Фото: Pixabay.com
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В отделениях реанимации находятся 80 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

39 973 пациента выздоровели
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперативный штаб сообщает, что на 10 июня в регионе выявлен 44 171 случай коронавируса (+99 за сутки), среди них 2 812 детей. Вылечились 39 973 человека (+91 за сутки).

За прошедшие сутки умерли еще пять пациентов: мужчины 53 и 63 лет и женщины в возрасте 79, 82 и 89 лет. Всего в области от COVID-19 скончались 1 928 человек.

В инфекционные стационары Новосибирской области с коронавирусной инфекцией и с подозрением на неё доставлены 1 895 сибиряков, 37 их них дети.

В отделениях реанимации находятся 80 пациентов. На ИВЛ – 11 человек.

Всего в области проведено 1 676 582 теста на коронавирус.

За последние сутки с симптомами ОРВИ обратились 2 588 человек.

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