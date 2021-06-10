В Москве арестовали высокопоставленного чиновника Минобра Михаила Шерстобитова

В Москве Хамовнический суд арестовал высокопоставленного чиновника Министерства образования и науки. Ему предъявили обвинение в коррупции. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Как стало известно, задержан начальник отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента министерства Михаил Шерстобитов. Как стало известно, ему избрали меру пресечения в виде заключения под страду. Он будет находиться под арестом до7 августа.
Отметим, что его обвиняют по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»).