В Москве арестовали высокопоставленного чиновника Минобра Михаила Шерстобитова
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В Москве арестовали высокопоставленного чиновника Минобра Михаила Шерстобитова

5:30:426/10/2021Фото: pixabay
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Он являлся начальником одного из отделов Министерства образования и науки и, по версии следствия, брал взятки за незаконные действия.

Чиновника арестовали за взятки

В Москве Хамовнический суд арестовал высокопоставленного чиновника Министерства образования и науки. Ему предъявили обвинение в коррупции. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Как стало известно, задержан начальник отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента министерства Михаил Шерстобитов. Как стало известно, ему избрали меру пресечения в виде заключения под страду. Он будет находиться под арестом до7 августа.

Отметим, что его обвиняют по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»).

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