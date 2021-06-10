Влад Сташевский вспомнил начало карьеры после встречи на дискотеке с Айзеншписом

Будущая звезда 90-х Влад Сташевский в 19 лет и не мечтал о славе и успехе на сцене, в это время он учился в институте на первом курсе. Случайная встреча с известным продюсером в корне изменила жизнь молодого парня.
По словам Сташевского, отмечая окончание первого курса на дискотеке, он заметил среди гостьей Айзеншписа, наблюдавшего за выступлениями своих подопечных.
"Там было много помещений: бар, большая сцена основного зала с танцполом и еще ряд комнат за кулисами. Как сейчас помню, стоял черный рояль, и я себе позволил сказать: "Ребята, а давайте я что-нибудь сыграю", – вспоминает Сташевский в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Сташевский вспоминает, что он сел за рояль и исполнил несколько произведений в стиле шансон. Позже он заметил стоящего за спиной продюсера, который заговорил с ним и предложил свою визитку.
Влад заметил Юрию, что тот вряд ли вспомнит на следующий день о незнакомце и Айзеншпис уже сам взял номер будущей звезды и утром позвонил с предложением прийти на прослушивание.
Через три дня было запись на студии и состоялось открытие новой звезды по имени Влад Сташевский. Позже молодой и популярный исполнитель решил самостоятельно строить карьеру и ушел от продюсера.
Ранее Юрий Айзеншпис рассказывал , что сделал Сташевского популярным на спор. В интервью «Бульвару Гордона», которое было записано незадолго до смерти продюсера он вспоминает о своем подопечном:
« Это когда с помощью технологии я изготовил готовый продукт шоу-бизнеса. Грубо говоря, много лет назад я сделал с Владом Сташевским то, что сейчас делают на "Фабрике звезд". Он был искусственным артистом».