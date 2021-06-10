Траур по шести погибшим в автокатастрофе с автобусом без тормозов объявили 11 июня на Урале
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Траур по шести погибшим в автокатастрофе с автобусом без тормозов объявили 11 июня на Урале

6:34:526/10/2021Фото: ГИБДД по Свердловской области
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От удара ворота проходной упали и придавили несколько человек. Другие пострадали от столкновения с самим автобусом.

В Лесном объявлен траур по погибшим в ДТП работникам комбината

Власти Лесного Свердловской области 11 июня объявили днем траура по погибшим в автокатастрофе работникам комбината "Электрохимприбор".

"Будут приспущены флаги, все запланированные праздничные мероприятия до 13 июня отменены. В 9 часов 11 июня прозвучит сирена в память о погибших", - сообщается на сайте комбината, который является градообразующим предприятием.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 10 июня у рейсового ПАЗа отказали тормоза и он врезался в идущих на смену людей. От удара ворота проходной упали и придавили несколько человек. Другие пострадали от столкновения с самим автобусом. Погибли три женщин и трое мужчин, ранены 9 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

"Росатом", которому принадлежит комбинат, где работали погибшие, пообещал оказать помощь семьям и взять на себя расходы, связанные с похоронами.

На ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" работает "горячая линия", на которую могут обратиться члены семей, чьи близкие погибли и пострадали в результате сегодняшней автокатастрофы с участием рейсового автобус. Уже установлены личности пешеходов, погибших в ДТП с автобусом.

"Мы уже оказываем содействие в расследовании случившегося. Для родственников пострадавших работает телефон горячей линии: 8-34342-95708. Комбинат окажет поддержку пострадавшим и семьям погибших", - заявил гендиректор предприятия Сергей Жамилов. Он прервал командировку в связи с трагедией и срочно вылетел в Лесной.

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От редакции

Кого накажут?

    Аноним, 10 июня 2021 7:07:15
    Очень прискорбно.
    Но почему-то нельзя пройти техосмотр с тюнингом, багажником, фаркопом, кенгурятником.
    А на линию выйти с неисправными тормозами значит можно.
    Вот кого надо проверять каждый месяц, а не автолюбителей.
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    Аноним, 10 июня 2021 7:18:22
    Гримасы судьбы.
    Богатейшая компания Росатом и полностью изношенный пазик.
    Кому вершки, а кому корешки.
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