Траур по шести погибшим в автокатастрофе с автобусом без тормозов объявили 11 июня на Урале

Власти Лесного Свердловской области 11 июня объявили днем траура по погибшим в автокатастрофе работникам комбината "Электрохимприбор".
"Будут приспущены флаги, все запланированные праздничные мероприятия до 13 июня отменены. В 9 часов 11 июня прозвучит сирена в память о погибших", - сообщается на сайте комбината, который является градообразующим предприятием.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 10 июня у рейсового ПАЗа отказали тормоза и он врезался в идущих на смену людей. От удара ворота проходной упали и придавили несколько человек. Другие пострадали от столкновения с самим автобусом. Погибли три женщин и трое мужчин, ранены 9 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.
"Росатом", которому принадлежит комбинат, где работали погибшие, пообещал оказать помощь семьям и взять на себя расходы, связанные с похоронами.
На ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" работает "горячая линия", на которую могут обратиться члены семей, чьи близкие погибли и пострадали в результате сегодняшней автокатастрофы с участием рейсового автобус. Уже установлены личности пешеходов, погибших в ДТП с автобусом.
"Мы уже оказываем содействие в расследовании случившегося. Для родственников пострадавших работает телефон горячей линии: 8-34342-95708. Комбинат окажет поддержку пострадавшим и семьям погибших", - заявил гендиректор предприятия Сергей Жамилов. Он прервал командировку в связи с трагедией и срочно вылетел в Лесной.
Но почему-то нельзя пройти техосмотр с тюнингом, багажником, фаркопом, кенгурятником.
А на линию выйти с неисправными тормозами значит можно.
Вот кого надо проверять каждый месяц, а не автолюбителей.
Богатейшая компания Росатом и полностью изношенный пазик.
Кому вершки, а кому корешки.