"Шойгу больше нет": В Госдуме сообщили о трагедии
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"Шойгу больше нет": В Госдуме сообщили о трагедии

6:43:416/10/2021
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Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни. Она приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу умерла 10 июня. Ей было 68 лет. Сообщив в четверг на своей странице в Facebook глава фракции "ЕР" Сергей Неверов, выразил  соболезнования ее родным и близким.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе", - написал он.

По словам Неверова, благодаря "профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности". "Ее уход - большая потеря для всех нас", - добавил депутат.

Причина смерти не уточняется.

Шойгу занимала пост зампредседателя комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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