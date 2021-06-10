"Шойгу больше нет": В Госдуме сообщили о трагедии

Депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу умерла 10 июня. Ей было 68 лет. Сообщив в четверг на своей странице в Facebook глава фракции "ЕР" Сергей Неверов, выразил соболезнования ее родным и близким.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе", - написал он.
По словам Неверова, благодаря "профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности". "Ее уход - большая потеря для всех нас", - добавил депутат.
Причина смерти не уточняется.
Шойгу занимала пост зампредседателя комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.