14-летний школьник соблазнил учительницу на спор
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

14-летний школьник соблазнил учительницу на спор

7:12:046/10/2021
0

Школьник и учительница подружились, а потом, как признался подросток, он влюбился и спор отменил. Но дело дошло до интима.

Ученик влюбился в учительницу

14-летний школьник на спор соблазнил учительницу. Это произошло в селе Красноярского края. Теперь педагогу грозит срок. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как пишет "КП", в 2020 году ученик поспорил на 1000 рублей с одноклассниками, что соблазнит 27-летнюю преподавательницу русского языка.

На обольщение давалось четыре месяца. За это время ученик пытался обратить на себя ее внимание — участвовал в школьных мероприятиях, был на виду.

Школьник и учительница подружились, а потом, как признался подросток, он влюбился и спор отменил. К этому времени у них уже был роман, который дошел до интима. Об отношениях узнали в селе, в том числе учителя и ее гражданский муж.

Педагог сама пришла в полицию и заявила о связи с школьником. Затем уволилась и уехала в Красноярск. Возбуждено ли уголовное дело в отношении педагога, пока неизвестно.

Она может получить условный срок. Но после суда работа с детьми ей будет запрещена на долго.

Её обожал весь СССР: умерла актриса из «Три орешка для Золушки»
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Её обожал весь СССР: умерла актриса из «Три орешка для Золушки»
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    "Шойгу больше нет": В Госдуме сообщили о трагедии
    6:43:41 6/10/2021
    "Шойгу больше нет": В Госдуме сообщили о трагедии
    Траур по шести погибшим в автокатастрофе с автобусом без тормозов объявили 11 июня на Урале
    6:34:52 6/10/2021
    Траур по шести погибшим в автокатастрофе с автобусом без тормозов объявили 11 июня на Урале
    Пикируем свёклу в июне: правила и особенности
    6:20:05 6/10/2021
    Пикируем свёклу в июне: правила и особенности
    Собянин бросил силы на север Москвы: Что сделают по программе "Мой район"
    6:20:02 6/10/2021
    Собянин бросил силы на север Москвы: Что сделают по программе "Мой район"
    Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021: Смотрите первые уникальные кадры прямой трансляции в 18.06 по Новосибирску
    6:03:24 6/10/2021
    Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021: Смотрите первые уникальные кадры прямой трансляции в 18.06 по Новосибирску
    Страшная статистика коронавируса за сутки на 10 июня 2021 в Новосибирской области
    5:54:21 6/10/2021
    Страшная статистика коронавируса за сутки на 10 июня 2021 в Новосибирской области
    Влад Сташевский вспомнил начало карьеры после встречи на дискотеке с Айзеншписом
    5:53:19 6/10/2021
    Влад Сташевский вспомнил начало карьеры после встречи на дискотеке с Айзеншписом
    БердскЛокдаун в Москве и Новосибирской области: Чего ждать россиянам из-за коронавируса в июне 2021
    5:39:29 6/10/2021
    Локдаун в Москве и Новосибирской области: Чего ждать россиянам из-за коронавируса в июне 2021
    В Москве арестовали высокопоставленного чиновника Минобра Михаила Шерстобитова
    5:30:42 6/10/2021
    В Москве арестовали высокопоставленного чиновника Минобра Михаила Шерстобитова
    БердскБелоснежные яхты за миллионы рублей у берега Обского моря Бердска: Кто "рулит" морским судном и сколько стоит час под парусом для простого смертного, рассказываем и показываем
    5:25:08 6/10/2021
    Белоснежные яхты за миллионы рублей у берега Обского моря Бердска: Кто "рулит" морским судном и сколько стоит час под парусом для простого смертного, рассказываем и показываем