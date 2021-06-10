14-летний школьник соблазнил учительницу на спор

14-летний школьник на спор соблазнил учительницу. Это произошло в селе Красноярского края. Теперь педагогу грозит срок. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как пишет "КП", в 2020 году ученик поспорил на 1000 рублей с одноклассниками, что соблазнит 27-летнюю преподавательницу русского языка.
На обольщение давалось четыре месяца. За это время ученик пытался обратить на себя ее внимание — участвовал в школьных мероприятиях, был на виду.
Школьник и учительница подружились, а потом, как признался подросток, он влюбился и спор отменил. К этому времени у них уже был роман, который дошел до интима. Об отношениях узнали в селе, в том числе учителя и ее гражданский муж.
Педагог сама пришла в полицию и заявила о связи с школьником. Затем уволилась и уехала в Красноярск. Возбуждено ли уголовное дело в отношении педагога, пока неизвестно.
Она может получить условный срок. Но после суда работа с детьми ей будет запрещена на долго.