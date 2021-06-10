Водитель электросамоката сбил гуляющего в парке ребенка: С переломом его увезли в НИИТО Новосибирска

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту получения травм малолетним ребенком в результате наезда электросамоката по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом 10 июня сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СКР по Новосибирской области Татьяна Дмитриева.
На 6-летнего ребенка наехал неустановленным мужчина.
Как рассказала Дмитриева, 9 июня 2021 года на территории парка культуры и отдыха «Центральный» Новосибирска мужчина, данные о личности которого устанавливаются, управляя электросамокатом, на высокой скорости совершил наезд на ребенка, который гулял в парке с родителями, причинив телесные повреждения в виде открытого неосложненного перелома большой берцовой кости со смещением, расценивающийся как тяжкий вред здоровью.
"Мужчина после наезда на малолетнего ребенка скрылся с места происшествия и не принял мер к оказанию ему медицинской помощи. Родители вызвали скорую, ребенок был доставлен в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где ему была проведена операция", - уточнила представитель СК.
Следователи ищут самокатчика и очевидцев произошедшего.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирске обсуждают правила дорожного движения для элетросамокатов и регламентируют работу каршеринга.