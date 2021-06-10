Запрещенные даты для маникюра по лунному календарю в июне 2021
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Запрещенные даты для маникюра по лунному календарю в июне 2021

11:20:236/10/2021Фото: pixabay
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Знаки Льва, Девы, Козерога и Водолея оказывают очень благоприятное воздействие на состояние ногтей и результаты маникюра.

маникюр
На маникюр очень сильно может влиять знак зодиака, в котором расположилась Луна

Луна влияет не только на растения.  Все гораздо значительнее. И на человека она влияет не только в эмоциональном плане в полнолуние или новолуние. Но и каждый день влияние свое. Все еще зависит от знака зодиака, по которому проходит ночное светило.

Оказывается и на ногти луна тоже влияет. И на маникюр, и даже на покрытие и наращивание.

Знаки Льва, Девы, Козерога и Водолея оказывают очень благоприятное воздействие на состояние ногтей и результаты маникюра.

Совершенно противоположный эффект вызывают Близнецы, Рак и Рыбы.

Положение Луны в остальных знаках признано нейтральным. Эти дни лучше всего подходят для ухода за ногтями и руками без применения каких-либо инструментов. Маски, кремы и ванночки - все сюда.

Крайне неблагоприятными днями для вмешательства являются полнолуние и новолуние.

На растущую луну хорошо обрезать ноготки, если вы хотите ускорить из рост и наоборот - на убывающую рост замедлится.

Самые лучшие дни в июне 2021 для маникюра: 14, 15, 16, 17 и 23 число.

Подходящие дни: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 и 28 июня.

Нейтральные дни: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 июня.

Самые неблагоприятные дни для занятия маникюром — 10 и 24 июня.

Дни, когда нельзя кардинально менять вид ногтей — 2, 3, 9, 29 и 30 июня.

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