Запрещенные даты для маникюра по лунному календарю в июне 2021

Луна влияет не только на растения. Все гораздо значительнее. И на человека она влияет не только в эмоциональном плане в полнолуние или новолуние. Но и каждый день влияние свое. Все еще зависит от знака зодиака, по которому проходит ночное светило.
Оказывается и на ногти луна тоже влияет. И на маникюр, и даже на покрытие и наращивание.
Знаки Льва, Девы, Козерога и Водолея оказывают очень благоприятное воздействие на состояние ногтей и результаты маникюра.
Совершенно противоположный эффект вызывают Близнецы, Рак и Рыбы.
Положение Луны в остальных знаках признано нейтральным. Эти дни лучше всего подходят для ухода за ногтями и руками без применения каких-либо инструментов. Маски, кремы и ванночки - все сюда.
Крайне неблагоприятными днями для вмешательства являются полнолуние и новолуние.
На растущую луну хорошо обрезать ноготки, если вы хотите ускорить из рост и наоборот - на убывающую рост замедлится.
Самые лучшие дни в июне 2021 для маникюра: 14, 15, 16, 17 и 23 число.
Подходящие дни: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 и 28 июня.
Нейтральные дни: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 июня.
Самые неблагоприятные дни для занятия маникюром — 10 и 24 июня.
Дни, когда нельзя кардинально менять вид ногтей — 2, 3, 9, 29 и 30 июня.