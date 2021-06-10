Можно ли писать о ФБК* Навального и носить его символику после признания экстремистской организацией, ответил юрист

Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией* экстремистской организацией, как и штабы Навального и Фонд защиты прав граждан. Решение суда пока не вступило в силу. Команда адвокатов будет его обжаловать, но надежды на то, что решение суда будет отменено практически нет.
Сочувствующим и поддерживающим когда-то гражданам необходимо знать как себя вести, чтобы не стать фигурантами уголовного дела. Юрист «Команды 29», занимающейся обжалованием решения суда по ФБК*, Максим Оленичев в интервью Znak.com рассказал, что делать гражданам.
Ношение одежды и символики организации пока не запрещено, ее не относят к экстремистским материалам, для этого нужно, чтобы было решение суда по иску прокуратуры. После принятия такого решения за демонстрацию символики последует наказание, так как носитель футболки с символикой ФБК* будет считаться распространителем экстремистских материалов.
Если человек, который поддерживал ФБК*, захочет принять участие в выборах, его участие в деятельности экстремистской организации должно быть доказано через суд, если только он не был руководителем организации.
Граждане, переводившие донаты в поддержку штабов Навального могут считаться участниками, так как прокуратура признала штабы Навального общественной организацией. Для ФБК* правовая форма подразумевает только сторонников, поэтому перечислявшие донаты в фонд, не могут считаться участниками.
Писать в соцсетях свое мнение о ФБК* можно, если не призывать к участию в мероприятиях фонда, также нежелательна публикация символики ФБК*.
*ФБК по решению Минюста РФ внесен в реестр иностранных агентов.