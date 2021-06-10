Скорость электросамокатов ограничил мэр Новосибирска: Где нельзя кататься

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил 10 июня, что к концу недели мэрия планирует заключить соглашение с компаниями Urent и Whoosh, предоставляющими услуги по прокату электросамокатов в Новосибирске.
Планируется ограничить скорость передвижения до 15 километров в час на улицах с интенсивным движением и на велодорожках парков и скверов. На тротуарах, территориях дворов и жилых зон будет действовать ограничение скорости до 20 километров в час, а на велодорожках — до 25 километров в час.
Отдельной темой обсуждения стали места для стоянки транспорта, предлагаемого сервисом кикшеринга. Необходимо запретить оставлять самокаты на проезжей части, тротуарах, газонах, в скверах и парках города. Ограничение стоянки самокатов должно быть установлено для остановок общественного транспорта — не ближе 5 метров и станций метро — не ближе 15 метров.
Территория монумента Славы должна стать свободной от электросамокатов, передвигаться можно будет лишь по его периметру.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 10 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту наезда неизвестного на электросамокате на 6-летнего ребенка в Центральном парке. Неизвестный скрылся, его разыскивают. А пострадавшему сделали операцию в НИИТО.