Кольцеобразное солнечное затмение сняли в Бердске 10 июня 2021. Смотрите фото
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Кольцеобразное солнечное затмение сняли в Бердске 10 июня 2021. Смотрите фото

8:07:036/10/2021
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Жители Бердска, наблюдавшие в четверг за затмением обнаружили рядом с солнцем частично закрытую Луну.

Солнечное затмение 10 июня 2021 в Бердске

Бердчане вместе со всем миром наблюдали в четверг вечером кольцеобразное солнечное затмение. Луна полностью закрыла Солнце на Крайнем Севере России. В жителей Москвы, например, Луна закрывала 16% Солнца, а для жителей Чукотки – 91%.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирске же затмение началось в 18.06 по местному времени и через час, в 19.07 Луна закрывала Солнце на 34%. Полное затмение продлилось 3 минуты 27 секунд. Это первое подобное явление, видимое с территории России.

После затмения 10 июня 2021 года начнется целая череда затмений, интервал между которыми составит 9 лет. Следующее произойдет 1 июня 2030 года.

Жители Бердска, наблюдавшие в четверг за затмением обнаружили рядом с Солнцем месяц. Они сняли



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