Кольцеобразное солнечное затмение сняли в Бердске 10 июня 2021. Смотрите фото

Бердчане вместе со всем миром наблюдали в четверг вечером кольцеобразное солнечное затмение. Луна полностью закрыла Солнце на Крайнем Севере России. В жителей Москвы, например, Луна закрывала 16% Солнца, а для жителей Чукотки – 91%.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирске же затмение началось в 18.06 по местному времени и через час, в 19.07 Луна закрывала Солнце на 34%. Полное затмение продлилось 3 минуты 27 секунд. Это первое подобное явление, видимое с территории России.
После затмения 10 июня 2021 года начнется целая череда затмений, интервал между которыми составит 9 лет. Следующее произойдет 1 июня 2030 года.
Жители Бердска, наблюдавшие в четверг за затмением обнаружили рядом с Солнцем месяц. Они сняли