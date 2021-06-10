Когда люди смогут телепортироваться и проходить сквозь стены, рассказал патриарх Кирилл
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Когда люди смогут телепортироваться и проходить сквозь стены, рассказал патриарх Кирилл

9:02:316/10/2021Фото: Википедии
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Тела умерших не будут подчиняться законам физики, а станут подобны телу воскресшего Иисуса Христа, заявил в проповеди предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл рассказал, как люди смогут проходить сквозь стены
Православные христиане 10 июня отмечают Вознесение. В этот день, по церковному преданию, Христос вывел учеников из Иерусалима в Вифанию, на гору Елеон, и благословил, а затем вознесся на небеса. По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, после второго пришествия Господа тела умерших не будут подчиняться законам физики, а станут подобны телу воскресшего Иисуса Христа и смог проходить сквозь стены и мгновенно перемещаться - телепортироваться. Об этом предстоятель РПЦ рассказал в проповеди в храме князя Александра Невского близ Переделкина.
"Те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела – тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после своего Воскресения. Он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства. Преображенное тело уже не подчиняется физическим законам, но это человеческое тело. Вот такая действительно великая тайна, по слову апостола Павла, открывается нам в сегодняшнем воспоминании о Вознесении Господа и Спасителя", - сказал патриарх.
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