Сироты-очередники остаются без квартир в Бердске из-за судов: Отсуженное жилье становится приоритетом
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Сироты-очередники остаются без квартир в Бердске из-за судов: Отсуженное жилье становится приоритетом

11:03:256/10/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В бердский список включены 126 человек, из которых 78 достигли совершеннолетия и имеют право на обеспечение жильем. Из них 15 прибыло из иных районов области. А денег на покупку квартир выделяют мало.

Квартиры детям-сиротам в основном покупают в Белокаменном микрорайоне Бердска

Квартиры детям-сиротам должны выдаваться по списку, сообщили в администрации Бердска 10 июня. Поводом для обширного ответа стала информация в СМИ о том, что бердчанам не хватает квартир в родном городе из-за приезжих сирот из соседних районов. ⠀

"Список муниципального образования Бердска формируется в соответствии с требованиями законодательства в хронологической последовательности по дате принятия правового акта о включении в список. На сегодняшний день в список включены 126 человек, из которых 78 достигли совершеннолетия и имеют право на обеспечение жильем (2 из них находятся в психоневрологических учреждениях, в связи с чем в заявку не включаются). Из 78 человек 15 прибыло из иных районов НСО", - говорится в сообщении мэрии.⠀

Как отметили в горадминистрации, проблема в обеспечении жильем граждан этой категории кроется в недостатке выделяемых субвенций. Наиболее активно деньги давали в 2018 году - городу удалось купить сиротам сразу 20 квартир. В остальные года гораздо меньше.

До 2019 года жилье детям-сиротам давали в хронологической последовательности - согласно дате включения в список. После в связи с обращением их в суды, которые принимали решения в их пользу,  хронологию применять стало невозможно "в связи с необходимостью исполнения судебных решений и во избежание штрафных санкций в адрес администрации". Гражданам, включенным в список раньше тех, кто судился, срок предоставления квартир задерживается, пояснили в бердской мэрии.⠀

Чтобы не нарушать права тех, кто попал в список раньше, чиновники обратились с Совет депутатов Бердска, чтобы те иницировали обращение в заксобрание Новосибирской области о внесении изменений в п. 1 ст. 8 ФЗ от 21.12.1996 №159-ФЗ следующего содержания: "Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, по их заявлению, в письменной форме по достижению ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, в порядке очередности включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". ⠀

Таким образом, исполнительная власть предлагает отменить приоритетное право перед очередниками тех, кто отсудил себе жилье.

справка⠀

С момента принятия Закона Новосибирской области № 331-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Бердске приобрели для них 47 квартир:⠀

2013 год - 5 помещений⠀

2014 год - 3 помещения ⠀

2015 год - 2 помещения ⠀

2016 год - 2 помещения ⠀

2017 год - 9 помещений⠀

2018 год - 20 помещений⠀

2019 год - 1 помещения ⠀

2020 год - 2 помещения ⠀

2021 год - 3 помещения ⠀


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