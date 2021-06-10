Сироты-очередники остаются без квартир в Бердске из-за судов: Отсуженное жилье становится приоритетом

Квартиры детям-сиротам должны выдаваться по списку, сообщили в администрации Бердска 10 июня. Поводом для обширного ответа стала информация в СМИ о том, что бердчанам не хватает квартир в родном городе из-за приезжих сирот из соседних районов. ⠀
"Список муниципального образования Бердска формируется в соответствии с требованиями законодательства в хронологической последовательности по дате принятия правового акта о включении в список. На сегодняшний день в список включены 126 человек, из которых 78 достигли совершеннолетия и имеют право на обеспечение жильем (2 из них находятся в психоневрологических учреждениях, в связи с чем в заявку не включаются). Из 78 человек 15 прибыло из иных районов НСО", - говорится в сообщении мэрии.⠀
Как отметили в горадминистрации, проблема в обеспечении жильем граждан этой категории кроется в недостатке выделяемых субвенций. Наиболее активно деньги давали в 2018 году - городу удалось купить сиротам сразу 20 квартир. В остальные года гораздо меньше.
До 2019 года жилье детям-сиротам давали в хронологической последовательности - согласно дате включения в список. После в связи с обращением их в суды, которые принимали решения в их пользу, хронологию применять стало невозможно "в связи с необходимостью исполнения судебных решений и во избежание штрафных санкций в адрес администрации". Гражданам, включенным в список раньше тех, кто судился, срок предоставления квартир задерживается, пояснили в бердской мэрии.⠀
Чтобы не нарушать права тех, кто попал в список раньше, чиновники обратились с Совет депутатов Бердска, чтобы те иницировали обращение в заксобрание Новосибирской области о внесении изменений в п. 1 ст. 8 ФЗ от 21.12.1996 №159-ФЗ следующего содержания: "Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, по их заявлению, в письменной форме по достижению ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, в порядке очередности включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". ⠀
Таким образом, исполнительная власть предлагает отменить приоритетное право перед очередниками тех, кто отсудил себе жилье.
справка⠀
С момента принятия Закона Новосибирской области № 331-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Бердске приобрели для них 47 квартир:⠀
2013 год - 5 помещений⠀
2014 год - 3 помещения ⠀
2015 год - 2 помещения ⠀
2016 год - 2 помещения ⠀
2017 год - 9 помещений⠀
2018 год - 20 помещений⠀
2019 год - 1 помещения ⠀
2020 год - 2 помещения ⠀
2021 год - 3 помещения ⠀
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