Опасность "черной плесени" с вырезанием глаз оценили для россиян в Ропотребнадзоре

О возможности заражения мукормикозом ("черной плесенью") россияне узнали после сообщений СМИ из Индии, где были зафиксированы случаи заболеваний страшной инфекцией.
В России с начала столетия было выявлено только 2 таких больных. О том, что «черная плесень» характерна для стран Юго-Восточной Азии, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он заметил,, что для жителей России более актуальны заражения "белой плесенью" и "желтой".
"Что касается "черной плесени", то для России она не особо актуальна, поскольку эта инфекция распространяется эндемически: должна быть определенная влажность, определенная постоянная температура, как в странах Юго-Восточной Азии и т. д. За всю многолетнюю историю официально описаны только два случая в XXI веке, когда у наших пациентов был подтвержден мукормикоз. Для России скорее характерны другие грибки - для нашего климата более актуальны "белая" и "желтая плесень", - сказал он.
Граждане со слабым иммунитетом страдают от грибковых заболеваний. Развитие патологий при заражении мукормикозом связано с тяжелым поражением иммунной системы. В группе риска те, кто получают стероиды или болеют сахарным диабетом в тяжелой форме.
"Мукормикоз может возникнуть у пациентов с выраженным иммунодефицитом, таких людей единицы. Поэтому тотальное распространение "черной плесени" нам не грозит", - заключил он.
Правительство Индии заявило о том, что требуется объявить эпидемию мукормикоза. В стране уже 12 тысяч человек заразились «черной плесенью», пишет ТАСС.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Индии некоторым заболевшим вырезают глаза.