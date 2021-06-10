Опасность "черной плесени" с вырезанием глаз оценили для россиян в Ропотребнадзоре
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Опасность "черной плесени" с вырезанием глаз оценили для россиян в Ропотребнадзоре

10:20:466/10/2021Фото: PIXNIO
0

Для России скорее актуальны "белая" и "желтая плесень", считают специалисты. Особенно заболевания опасны для людей с пониженным иммунитетом.

Россияне не подвержены заболеванию мукормикозом

О возможности заражения мукормикозом ("черной плесенью") россияне узнали после сообщений СМИ из Индии, где были зафиксированы случаи заболеваний страшной инфекцией.

В России с начала столетия было выявлено только 2 таких больных. О том, что «черная плесень» характерна для стран Юго-Восточной Азии, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он заметил,, что для жителей России более актуальны заражения "белой плесенью" и "желтой".

"Что касается "черной плесени", то для России она не особо актуальна, поскольку эта инфекция распространяется эндемически: должна быть определенная влажность, определенная постоянная температура, как в странах Юго-Восточной Азии и т. д. За всю многолетнюю историю официально описаны только два случая в XXI веке, когда у наших пациентов был подтвержден мукормикоз. Для России скорее характерны другие грибки - для нашего климата более актуальны "белая" и "желтая плесень", - сказал он.

Граждане со слабым иммунитетом страдают от грибковых заболеваний. Развитие патологий при заражении мукормикозом связано с тяжелым поражением иммунной системы. В группе риска те, кто получают стероиды или болеют сахарным диабетом в тяжелой форме.

"Мукормикоз может возникнуть у пациентов с выраженным иммунодефицитом, таких людей единицы. Поэтому тотальное распространение "черной плесени" нам не грозит", - заключил он.

Правительство Индии заявило о том, что требуется объявить эпидемию мукормикоза. В стране уже 12 тысяч человек заразились «черной плесенью», пишет ТАСС.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Индии некоторым заболевшим вырезают глаза.

Дочь Урганта снялась в белье в метро и разъярила народ
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Вот что нашли при вскрытии тела пилота разбившегося MH17
ЧП в РФ: массовая гибель людей из-за наезда автобуса на остановку
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Плевать я хотел»: Кадыров отреагировал на слова Путина
В деле застреленного полицейским россиянина новый поворот
Человек стареет рывками: названы три точных возраста
Ресторан вызвал полицию на выпускном из-за наряда школьницы
заражениечерная плесеньослабленный иммунитет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Может в Россию прийти "черная плесень"?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли онкологическим больным ставить прививку от коронавируса, ответ ученых
    10:12:15 6/10/2021
    Можно ли онкологическим больным ставить прививку от коронавируса, ответ ученых
    Реконструкция «Лужников»: обновили и построили 22 объекта
    10:07:51 6/10/2021
    Реконструкция «Лужников»: обновили и построили 22 объекта
    Быстрая неотложная помощь при инфарктах и ​​инсультах спасет вам жизнь
    10:05:26 6/10/2021
    Быстрая неотложная помощь при инфарктах и ​​инсультах спасет вам жизнь
    Российским туристам агентства задолжали 44 млрд рублей: 1,3 млн человек не могут отдохнуть по оплаченным турам
    9:53:21 6/10/2021
    Российским туристам агентства задолжали 44 млрд рублей: 1,3 млн человек не могут отдохнуть по оплаченным турам
    Жертва скопинского маньяка пришла на Первый канал в шоу «Модный приговор»
    9:41:40 6/10/2021
    Жертва скопинского маньяка пришла на Первый канал в шоу «Модный приговор»
    БердскШок: Свеклу по 158 рублей за килограмм продают в супермаркете Бердска, как манго из Таиланда
    9:29:13 6/10/2021
    Шок: Свеклу по 158 рублей за килограмм продают в супермаркете Бердска, как манго из Таиланда
    Семик-2021: 17 июня празднуется Троица умерших, почему в этот день хоронят русалок
    9:20:15 6/10/2021
    Семик-2021: 17 июня празднуется Троица умерших, почему в этот день хоронят русалок
    Когда люди смогут телепортироваться и проходить сквозь стены, рассказал патриарх Кирилл
    9:02:31 6/10/2021
    Когда люди смогут телепортироваться и проходить сквозь стены, рассказал патриарх Кирилл
    Скорость электросамокатов ограничил мэр Новосибирска: Где нельзя кататься
    8:47:59 6/10/2021
    Скорость электросамокатов ограничил мэр Новосибирска: Где нельзя кататься
    Беглого Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Киев
    8:20:22 6/10/2021
    Беглого Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Киев