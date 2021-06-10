Российским туристам агентства задолжали 44 млрд рублей: 1,3 млн человек не могут отдохнуть по оплаченным турам
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Российским туристам агентства задолжали 44 млрд рублей: 1,3 млн человек не могут отдохнуть по оплаченным турам

9:53:216/10/2021Фото: Википедии
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АТОР обратилась также с письмом к главе оперштаба правительства РФ вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть скорейшее восстановление авиасообщения с массовыми выездными туристическими направлениями. В Сочи не хватает места.

Объем долга российских туроператоров перед туристами достиг 44 млрд рублей

Долг российских туроператоров по неисполненным обязательствам пред туристамипосле ограничения поездок в Турцию возрос до 44 млрд рублей, сказано в сообщении Ассоциации туроператоров России, опубликованном 10 июня.

"Ухудшение эпидемиологической ситуации и связанное с этим практически полное сокращение перевозок в Турецкую Республику в апреле этого года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом. Исключение из ассортимента самого популярного зарубежного направления привело к увеличению до 44 млрд рублей совокупного объема обязательств перед туристами, накопленного с 2020 года", - отметили в АТОР и добавили, что около 1,3 млн человек не могут реализовать свой отдых.

"Фактически, с закрытием Турции туристическая отрасль России по объему неисполненных обязательств оказалась отброшенной на год назад, к показателям весны 2020 года. В связи тем, что туроператорам сегодня некуда переносить отмененные туры, АТОР обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с отдельными предложениями по изменению сроков переноса и возврата средств за несостоявшиеся туры", - подчеркнули в Ассоциации.

АТОР обратилась также с письмом к главе оперштаба правительства РФ вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть скорейшее восстановление авиасообщения с массовыми выездными туристическими направлениями, что позволит снизить долги по неисполненным обязательствам. На сегодняшний день выезд с туристическими целями возможен в 21 страну, а фактически, как отмечает АТОР, российским туристам доступны сейчас менее 10% предложений по турам от объемов 2019 года. Турбизнесу  "для выживания в этом году" нужны массовые направления, готовые принимать российских туристов - Тунис, Болгария, Черногория, Хорватия, Турция, Кипр.

"Все те туристы, которые хотели перебронировать свой зарубежный отпуск на российские курорты, уже сделали это. Среди туристов, у которых сейчас отменены туры за рубеж из-за введенных ограничений на авиасообщение, согласно репрезентативному опросу АТОР, более 72% ждут открытия выбранных ими зарубежных стран, 26% выбирают другие зарубежные направления, и только 3% готовы рассматривать для переноса российские курорты. Более того, сейчас на курортах Юга России уже практически не осталось мест и для этих туристов", - пояснили в АТОР.

В АТОР предлагают Оперштабу возобновить авиасообщение с курортами ряда зарубежных стран, которые уже заявили о готовности принимать россиян без обязательного карантина по приезду (с отрицательными ПЦР-тестами, справками о наличии антител к COVID-19 или подтверждением вакцинации, или даже вовсе без таких требований).

В частности, такие условия для въезда российских граждан уже объявили такие востребованные у туристов направления, как Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис. В АТОР полагают, что возобновление авиасообщения со странами, где для вакцинированных российских туристов есть особые условия въезда, позволит ускорить темпы вакцинации россиян.

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