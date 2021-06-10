Самолет Airbus А-321 "Новосибирск-Москва" врезался в световую опору в Толмачево
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Самолет Airbus А-321 "Новосибирск-Москва" врезался в световую опору в Толмачево

10:34:406/10/2021Фото: СКР
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Во время инцидента на борту лайнера находились 183 пассажира, в том числе 7 детей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также сумму материального ущерба, причиненного авиакомпании.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

В Новосибирске проводится проверка по факту инцидента, который произошел с самолетом Airbus А-321 рейса Новосибирск-Москва, сообщили 10 июня в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

По версии новосибирского следственного отдела, 9 июня 2021 года в 23 54 минуты  Airbus A-321, следовавший из аэропорта Толмачево в столицу, начал выруливать на взлет и столкнулся левой частью крыла с временной мачтой освещения. В это время на борту лайнера находились 183 пассажира, в том числе 7 детей.

"В результате авиационного инцидента никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал. Следственной группой Новосибирского следственного отдела на транспорте проведен осмотр места происшествия, воздушного судна, получены объяснения от экипажа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение ", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе сумму материального ущерба, причиненного авиакомпании.

О том, когда пассажиры вылетели в Москву из новосибирского аэропорта, не сообщается. Но рейс им задержали.

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