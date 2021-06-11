Уникальные открытки на День России-2021 от дизайнера и веселые поздравления 12 июня
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Уникальные открытки на День России-2021 от дизайнера и веселые поздравления 12 июня

8:33:076/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня.

День России

С Днем России, россияне!
Счастья, радости вам всем.
Пусть любовь для вас сияет,
Чтобы не было проблем.

Пусть страна вперед шагает,
Предстает во всей красе.
Пусть Россия процветает,
Вместе с нею — и вы все!

День России

С Днем России нашей славной,
Нашей Родины святой!
Всем желаю мира, счастья,
Гордости за край родной.

Будем же ее достойны,
Будем в мире прославлять,
Достиженьями в науке
И в искусстве восхищать.

Пронесем через столетия
Мы традиции свои.
Независимость, свободу,
Если нужно, отстоим.

Пусть слова «мы — патриоты»
Подтвердятся на делах.
И пусть преданность России
Будет накрепко в сердцах.

День России

Светлый праздник, День России
Встретим дружно и красиво,
Всех, кто к нам придет с любовью —
С лаской встретим хлебом-солью.
Счастья нам, добра и света.
Миру — мир для всей планеты.

День России

Россия великая наша страна,
Раскинулись всюду леса и поля,
Огромная вера, сплоченный народ,
Идущий, по-прежнему, только вперед.

Мы верим в единую нашу страну,
Порочить ее не дадим никому.
За веру, за правду горой мы стоим,
Отечество наше не посрамим.

С праздником всех россиян поздравляем,
Счастья и радости вам мы желаем.
Пусть каждый гордиться нашей страной,
Любимой, священной и дорогой.

День России

Гордая, свободная Россия!
Ситцевый, березовый мой край,
Вольно тpozdravok.ruы раскинулась под небом синим,
В радости живи и процветай!

Россияне, я вас поздравляю
С Днем России! Счастья вам, всех благ.
Родину любить я вам желаю,
И пусть реет над страной наш гордый флаг!

День России

Сегодня день поистине великий,
Сегодня день рождения страны!
И я хочу поздравить с Днем России
Народ весь от Урала до Москвы.

Желаю всем богатства и достатка,
Чтоб беды обходили стороной,
Чтоб жизнь была безоблачной и сладкой,
А в доме были счастье и покой.

День России

Источник: pozdravok.ru

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