Как формировать и пасынковать томаты в июне: главные правила
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Как формировать и пасынковать томаты в июне: главные правила

5:20:436/11/2021Фото: pixabay
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Найти ненужные отростки у помидор довольно просто. Они растут между главным стеблем и каждым листочком, начиная рост из его пазухи. 

Если не пасынковать растение, то нарастает много лишних зелёных листов и веточек в ущерб урожаю

Чтобы вырастить хороший урожай помидоров, необходимо приложить немало усилий для этого. В марте сажают рассаду, в мае ее высаживают в теплицу, а в июне можно даже на улицу. Их не только поливают и подвязывают к опорам, но и делают пасынкование. Начинающие огородники игнорируют эту процедуру, потому что не совсем понимают ее сути и цели.

Что это за процедура?

Пасынкование помидоров направлено на увеличение урожая. Оно позволяет достичь лучшего развития кустов за счет их правильного и ровного формирования. По сути это удаление лишних отростков, которые урожая не дадут, но силы и питательные вещества у растения забирают.

Пасынками называют пазухи у основания листочков, которые дают боковые веточки. Именно удаляя эти веточки можно значительно помочь культуре сформироваться и увеличить плодоношение.

Как правильно это делать?

Во-первых, необходимо разобраться - что является лишними пасынками, а что - плодовыми веточками. Найти ненужные отростки у помидор довольно просто. Они растут между главным стеблем и каждым листочком, начиная рост из его пазухи.

Необходимо заранее подготовить инструмент - секатор или ножницы. Можно использовать только руки, но тогда запаситесь перчатками. Инструмент или перчатки необходимо предварительно продезинфицировать раствором марганцовки. Потому что в открытую рану растения могут попасть бактерии.

Срез должен быть ровным. В случае рваных краев, заживать растение будет очень долго, из-за чего увеличится риск заражения инфекцией. И имейте ввиду - на одном кусте нельзя за один раз удалять больше трёх пасынков, иначе овощ начнет увядать и слабнуть.

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