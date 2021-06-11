Как формировать и пасынковать томаты в июне: главные правила

Чтобы вырастить хороший урожай помидоров, необходимо приложить немало усилий для этого. В марте сажают рассаду, в мае ее высаживают в теплицу, а в июне можно даже на улицу. Их не только поливают и подвязывают к опорам, но и делают пасынкование. Начинающие огородники игнорируют эту процедуру, потому что не совсем понимают ее сути и цели.
Что это за процедура?
Пасынкование помидоров направлено на увеличение урожая. Оно позволяет достичь лучшего развития кустов за счет их правильного и ровного формирования. По сути это удаление лишних отростков, которые урожая не дадут, но силы и питательные вещества у растения забирают.
Пасынками называют пазухи у основания листочков, которые дают боковые веточки. Именно удаляя эти веточки можно значительно помочь культуре сформироваться и увеличить плодоношение.
Как правильно это делать?
Во-первых, необходимо разобраться - что является лишними пасынками, а что - плодовыми веточками. Найти ненужные отростки у помидор довольно просто. Они растут между главным стеблем и каждым листочком, начиная рост из его пазухи.
Необходимо заранее подготовить инструмент - секатор или ножницы. Можно использовать только руки, но тогда запаситесь перчатками. Инструмент или перчатки необходимо предварительно продезинфицировать раствором марганцовки. Потому что в открытую рану растения могут попасть бактерии.
Срез должен быть ровным. В случае рваных краев, заживать растение будет очень долго, из-за чего увеличится риск заражения инфекцией. И имейте ввиду - на одном кусте нельзя за один раз удалять больше трёх пасынков, иначе овощ начнет увядать и слабнуть.