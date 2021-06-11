Авторские открытки с Днём мебельщика 12 июня 2021 и особые поздравления

День мебельщика —
Праздник особый немного,
Не будем судить слишком уж строго, —
Ведь он пока неофициальный,
Но мебельщиков мы поздравляем специально.
Трудно представить нам жизнь без мебели...
Да здравствуют люди,
Которые сделали стул,
На котором приятно сидеть,
Шкаф, где одежда будет висеть...
Сделали стол, и комод, и буфет —
Лучше, чем мебельщик,
Профессии нет!
Вы устаете на работе,
Пытаясь нам создать уют.
Вот шкаф резной, а вот и тумба —
Все это сделано с душой.
В День мебельщика пожелаем
Здоровья, радости, всех благ.
Добра в душе и счастья в сердце,
Тем, кто создает комфорт в домах.
Славлю руки золотые,
Плотницкий большой талант,
Мебельщики, поздравляю,
Каждый ваш товар — бриллиант.
Вдохновения пожелаю,
Новых, свежих вам идей,
Денежных клиентов только,
Креативных лишь затей.
Сегодня в праздник профессиональный
С днем мебельщика вас я поздравляю,
Я красотою, вам созданной, любуюсь
И ваши руки золотые прославляю.
Вам в жизни пожелать хочу успехов
И креативных творческих идей,
Чтоб создавали вы легко шедевры
И восхищали нас работою своей.
Источник: pozdravok.ru