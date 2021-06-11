Авторские открытки с Днём мебельщика 12 июня 2021 и особые поздравления
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Авторские открытки с Днём мебельщика 12 июня 2021 и особые поздравления

11:40:546/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Каждую вторую субботу июня свой профессиональный праздник ― День мебельщика ― отмечают российские производители мебели.

День мебельщика

День мебельщика —
Праздник особый немного,
Не будем судить слишком уж строго, —
Ведь он пока неофициальный,
Но мебельщиков мы поздравляем специально.
Трудно представить нам жизнь без мебели...
Да здравствуют люди,
Которые сделали стул,
На котором приятно сидеть,
Шкаф, где одежда будет висеть...
Сделали стол, и комод, и буфет —
Лучше, чем мебельщик,
Профессии нет!

День мебельщика

Вы устаете на работе,
Пытаясь нам создать уют.
Вот шкаф резной, а вот и тумба —
Все это сделано с душой.

В День мебельщика пожелаем
Здоровья, радости, всех благ.
Добра в душе и счастья в сердце,
Тем, кто создает комфорт в домах.

День мебельщика

Славлю руки золотые,
Плотницкий большой талант,
Мебельщики, поздравляю,
Каждый ваш товар — бриллиант.

Вдохновения пожелаю,
Новых, свежих вам идей,
Денежных клиентов только,
Креативных лишь затей.

День мебельщика

Сегодня в праздник профессиональный
С днем мебельщика вас я поздравляю,
Я красотою, вам созданной, любуюсь
И ваши руки золотые прославляю.

Вам в жизни пожелать хочу успехов
И креативных творческих идей,
Чтоб создавали вы легко шедевры
И восхищали нас работою своей.

День мебельщика

Источник: pozdravok.ru

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