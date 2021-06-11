Троица-2021: мощная молитва и ритуалы на благополучие и любовь Всевышнего

20 июня 2021 года христиане встретят особый праздник в православном мире - день Святой Троицы, который означает, схождение Святого духа на апостолов, находящихся в этот момент в Иерусалиме. После чего они получили в дар способность говорить на нескольких языках, чтобы проповедовать Святое Писание.
В России этот праздник начали отмечать только в XIV веке. До этого славяне отмечали Зеленую неделю, означающую окончание весны и начало лета. С тех времен остались следы празднования этого дня в виде разных языческих обрядов, гаданий, которые теперь проводятся в день Троицы. Такие ритуалы проводятся в связи с обновлением жизни, когда на ветках только появляются листочки и распускаются цветы.
Поэтому береза является главным символом этого праздника. Вокруг березы водились хороводы. Ее веточками украшали дома и церкви, а первые листочки сушили для защиты от сглаза.
Чтобы заслужить благополучие и любовь Бога, люди этот день проводят в молитвах, не совершают грехи и не думают о плохом, а наоборот - стараются помочь ближнему и посетить службу в храме, где священнослужители в белых, зеленых и золотых одеяниях читают сильные молитвы, ради общего благополучия и выражения любви Богу.
После богослужения семьи собираются за праздничной трапезой, собирая гостей, которым дарят подарки и все поздравляют друг друга.
Раньше в этот день было благоприятно устраивать сватовство, поскольку считалось что когда сватовство совершается на Троицу, а свадьба на Покров, то молодые будут жить долго и счастливо вместе.
Обряды на Троицу
На Троицу обязательно гуляли под дождем- считалось, что это дарит здоровье и удачу.
Не игнорировали росу на траве - по ней обязательно утром ходили, умывались ее.
Украшения дома зеленью и цветами также носило обрядовое значение. Они, как и верба на Вербное воскресение, охраняли дом от неприятностей, а сушеные лечебные травы, освященные в храме на службе, вылечивали самые тяжелые недуги.
Особо благоприятно на Троицу заготавливать березовые веники для бани - они дарили мощный заряд здоровья в бане. Кстати, после Троицы веники больше не заготавливали - листья становились жесткими и для бани не годились.
Девушки плели венки и опускали их на воду, чтобы погадать о замужестве. Утонул венок - не бывать замужем в этом году. поплыл - скоро свадьба. Остался у берега - рано гадать.
Молитва на Троицу благодарственная
Молитва на Троицу об исполнении желания
Молитва об исцелении