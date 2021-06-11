Неповторимые открытки с Днём пивовара на 12 июня от дизайнера и поздравления в 2021 году
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Неповторимые открытки с Днём пивовара на 12 июня от дизайнера и поздравления в 2021 году

8:40:446/11/2021Фото: Курьер. Седа. Бердск
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День пивовара – профессиональный праздник работников отрасли пивоварения.

День пивовара

В очень-очень жаркий день
Солнце высоко.
Хорошо б укрыться в тень,
И тянуть пивко!

Ах, холодное пивко
Вмиг оттянет жар,
Облегчит жару легко
Друг наш пивовар!

Утоляем жажду здесь —
За глотком глоток!
Пивовару в этот день
Дарим поздравок!

День пивовара

День пивовара наконец-то наступил,
Всех пивом вкусным снова угостил,
Мы пивоварам шлём большой привет,
Зовём их всех на праздничный обед.

За пиво вкусное спасибо говорим,
И за работу вас мы всех благодарим.
Спасибо пивоварам за терпение,
И за приподнятое наше настроение!

День пивовара

Ты создавать умеешь пиво,
А это славная работа!
Чтоб жил ты ярко и счастливо,
Желаю крупного дохода!

Пускай тебе пивоварение
Несет лишь радость день за днем!
Желаю море наслаждения
И пива пребольшой объем!

День пивовара

Нет на свете лучше пивовара,
Пусть ты не похож на сталевара,
Не ленишься ты и не базаришь —
Лучшее на свете пиво варишь!

Ты — специалист своего дела,
Любишь труд, работаешь умело,
Пиво пенное и очень легко пьется,
Выпил кружку — песнь из сердца льется!

С днем твоим, товарищ, поздравляю,
Счастья и успехов пожелаю,
Много денег, бизнесу расти,
И тебе под стать ему цвести!

День пивовара

Своим талантом необычным,
Радуют они всегда.
Есть и светлые, и темные,
На любой вкус есть сорта.

Как приятно сдувать пену,
С пинты холодного пивка.
Пивоваров поздравляю,
Растет пусть уровень их мастерства.

Чтобы рук не опускали,
Не болели никогда.
Неустанно выпускали,
Все новые и новые сорта.

Источник: pozdravok.ru

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