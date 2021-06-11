Если человек умрет в Троицу, куда попадет его душа?

Смерть является одной из самых наводящих на размышления и пугающих вещей. Люди всегда размышляли над вопросом “Что происходит с душой человека, когда он умирает?”.
Для некоторых этот вопрос не вызывает сильных волнений, поскольку человек уверен, что ничего. Либо что-то происходит, либо ничего не происходит. Либо мы – материя, которую нужно утилизировать и перерабатывать, либо нет.
Но верующие люди так не считают, и находят ответы в священных писаниях. В России чаще всего записи о душе встречаются в христианстве. В Библии говорится, что душа человека после смерти пребывает во временном раю или аду.
После чего при последнем воскресении, вечная судьба человека меняет местоположение. Таким образом, верующий может попасть или в рай, или в ад в зависимости от совершенных грехов.
Когда душа покидает человеческое тело, она не сразу узнает себя. Например, исчезают признаки возраста, дети видят себя взрослыми, а старики-молодыми. Конечности, руки и ноги, утраченные по разным причинам, снова становятся целыми. Слепой может видеть.
Потому что главное, что должна сделать душа после смерти в христианской вере -это встретиться со Христом, чтобы преклониться перед Его престолом и увидеть Его таким, каков Он есть на самом деле.
Что будет с душой, если человек умрет на Троицу?
Поскольку Троица связана со многими обычаями и приметами по поминанию усопших, то некоторые думают, если человек умирает в этот день, его душа попадает в рай.
Но священнослужители считают, что никакого особого “благочестия” смерть на Троицу не приносит. И смерть человека на Пятидесятницу, только чистое совпадение. Поэтому преимуществ усопшему в этот день в загробном мире не полагается.
В Евангелии говорится, человек сам должен захотеть спасти свою душу. Он должен посещать храм, исповедоваться, причащаться и принимать участие в других таинствах. Жить согласно заповедям.
Только от этого зависит, что же дальше будет с душой человека.