Петров пост-2021: главные правила, духовные обязанности и пищевые запреты

Петров пост в православной традиции установлен в память о великих апостолах Павле и Петре. Он проводится каждый год. О том, когда начинается пост, сколько продлиться, о духовных правилах и запретах в еде - в нашем материале.
Подобный пост, иногда его называю Апостольским, не такой строгий, как Великий, но он также важен для верующих православных. Начинается пост 28 июня, а окончание его придется на 11 июля этого года. Когда появилась подобная практика, доподлинно неизвестно, но некоторые исследователи считают, что она возникла в IV веке нашей эры. При этом, возможно, раньше он был создан для всех, кто не смог пройти Великий пост. Также ранее Петров пост был необязательным для христиан. Его продолжительность зависит от Пасхи и может доходить до 42 дней.
В этот период верующие должны ограничить употребление некоторых продуктов, молиться и не допускать “страстей”, то есть быть верными своей религии и не совершать греха. По словам церковнослужителей, даже летом, когда у всех наступает пора отдыха, нельзя забывать о своей вере, отступать от ее правил. Лучше всего, если человек в Петров пост продолжает посещать храмы и молиться.
Так как этот пост относится к категории “легких”, то верующие могут употреблять в пищу рыбу. Однако мясные продукты находятся под запретом. В пятницу и среду можно есть только вареную пищу. В некоторые дни не запрещено пить вино в умеренных количествах. Часто в меню входит квас. Кроме этого, многие православные стараются отказаться от увеселительных мероприятий, от дурных и низменных мыслей. Не рекомендуется ругаться, ссориться, обижаться, проявлять ревность, злость, гнев, ярость, другие негативные эмоции, участвовать в конфликтах, забывать о своем религиозном образе жизни. Некоторые отказываются вступать в интимные отношения.
Так как Петров пост выпадает на лето, период в который многие пары женятся, они задаются вопросом о правомерности такого шага. Специалисты отмечают, что расписываться в ЗАГСе можно, но вот церковное венчание запрещено. Лучше всего провести весь период в смирении и молитве, посещать храмы и делать добрые дела. Например, помогать нуждающимся, оставлять милостыню, жертвовать благотворительным фондам и другим подобным организациям.
В славянской традиции этот период встречали гуляниями на лугах, хороводами и другими обычаями. После окончания поста на Руси начинался всеобщий сенокос.