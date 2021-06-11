Кто такой Фургал?
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Кто такой Фургал?

1:00:196/11/2021Фото: instagram.com/s.furgal
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Сергей Фургал занимал должность главы Хабаровского края в течение двух лет, за которые успел полюбиться хабаровчанам за ряд проектов и распоряжений в поддержку простого населения.

Арест Фургала спровоцировал беспрецедентные акции протеста

В 2020 году о Сергее Фургале узнала вся страна. О том, кто этот человек, чем он занимался и почему привлек к себе беспрецедентное внимание - в нашем материале.

Сергей Фургал занимал должность главы Хабаровского края в течение двух лет, за которые успел полюбиться хабаровчанам за ряд проектов и распоряжений в поддержку простого населения. Он лишился должности в июле 2020 года из-за того, что потерял доверие главы государства. До этого Фургала задержали правоохранительные органы, а потом на самолете отправили в Москву, где ему предъявили обвинения о покушении на убийство и организацию убийства. По версии следствия, преступления были совершены еще в 2004 и 2005 годах.

До этого в 2019 году некоторых бизнес-партнеров Фургала задержали и обвинили в убийстве предпринимателя Евгения Зори. Тогда один из бывших соратников Фургала дал против него показания. После задержания отправку политика в Москву обосновали тем, что у него могут быть связи не только в преступных кругах Хабаровского края, но и во власти, которые помешают расследованию или смогут давить на свидетелей. В целом, экс-губернатора проверяют на причастность к ОПГ и убийствам более трех человек. Сам Фургал полностью отрицает вменяемые ему преступления. Он до сих пор находится в СИЗО в Москве, каждый раз суд продлевает ему срок ареста.

Арест Фургала спровоцировал беспрецедентные акции протеста, митинги и шествия в поддержку политика на территории Хабаровска и других городов. Первая акции состоялась через два дня после ареста экс-губернатора. Протестующие требовали справедливости, закрытия уголовного дела и освобождения политика. Протесты начались с лета 2020 года проходят до сих пор. Как отметили социологи, Фургал в качестве главы края предстал, как человек, который действительно заботиться о людях, и не входит в часть коррумпированной политической системы, которую создали федеральные власти. Как писали СМИ, Фургал был народным избранников и отвечал запросам жителей края. Вместо него пост губернатора занял Михаил Дегтярев, которого направила Москва. Жители края встретили его негативно.

Прежде всего, Сергей Фургал прославился тем, что урезал пенсионные доплаты чиновникам, запретил им при междугородних и иных перелетах использовать за счет бюджета бизнес-класс в самолетах. Довольно громким скандалом прошумел случай в одной из хабаровских школ. Оказалось, что там есть два разных меню. Первое - для обычных школьников, а второе, более скудное, - для учеников льготных категорий. Фургал возмутился тем, что руководство школы экономит на незащищенных слоях населения. Одним из важнейших решений политика стала отмена порога в 36 лет для получения жилья за счет государства. Ранее по программе для молодых семей жилье предоставлялось в порядке очереди, но только до 36 лет. Из-за этого многие лишались права на имущество. Экс-губернатор принял решение, что никого не будут лишать такого права, пока жилье не будет предоставлено.

Сергей Фургал до того, как пошел в политику, занимался бизнесом, связанным с металлом. Отмечалось, что за ним стояли криминальные авторитеты. Политическую карьеру Фургал начал в 2005 году. Мнения по поводу его ареста разделились: многие считают дело политическим, но есть и те, кто уверены в его виновности.

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