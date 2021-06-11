Кто такой бенефициар?
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Кто такой бенефициар?

3:00:406/11/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Слово “бенефициар” произошло от зарубежного слова, которое обозначает “прибыль”. По логике, получается, что бенефициар - это человек или люди, попросту получающие прибыль.

Есть понятие “бенефициарный владелец/собственник” - это человек (люди), являющийся косвенным или прямым владельцем различных организаций/компаний

Слово “бенефициар” с недавних пор на слуху не только у тех, кто занимается предпринимательством в России. Но его значение знают далеко не все. О том, кто такой бенефициар и чем он занимается - в нашем материале.

Слово “бенефициар” произошло от зарубежного слова, которое обозначает “прибыль”. По логике, получается, что бенефициар - это человек или люди, попросту получающие прибыль. Но это слишком простое определение, потому что под него может попасть слишком широкая категория граждан. На самом деле, бенефициар - это лицо, получающее денежную прибыль от деятельности и активов различных компаний и организаций. Это может быть юридическое или физическое лицо. При этом такой человек может и не владеть организацией, но влиять на принятие решений. Также бенефициар и вовсе может не раскрывать свою личность, что часто используется в коррупционных схемах. Однако, прежде всего, бенефициары - это люди, которые ведут легальный бизнес и получают деньги от различных активов. Например, бенефициарами будут:
лица, которые получили наследство;
лица, сдающие имущество по официальному договору физическим или юридическим лицам;
лица, вложившие свои средства в инвестиции, то есть в ценные бумаги;
лица, являющиеся страхователями и получающие страховые выплаты;
лица, которые получают деньги от траста, то есть доверительной собственности;
собственники компаний, которые получают денежную выгоду.

Также есть понятие “бенефициарный владелец/собственник” - это человек (люди), являющийся косвенным или прямым владельцем различных организаций/компаний - юридических лиц. Кроме этого, такие граждане могут не быть владельцами, но оказывать существенное влияние на деятельность организации и ее решения. В последнем случае, человек может принимать участие в “серых схемах”, то есть поручить покупку компании другому человеку, чтобы не “светиться”, но иметь прибыль с нее. При этом фиктивному владельцу также полагается процент от выручки. Государство старается бороться с подобными “серыми” схемами.

Подобное понятие появилось в России совсем недавно - в 2013 году. Ввели его в рамках кампании против отмывания денег, денежных махинаций, незаконного вывода средств за рубеж, финансирования экстремизма (терроризма). Как отмечали первые лица государства, в России “теневой сектор” экономики развит довольно сильно и с ним нужно бороться. При этом неверно считать, что бенефициарный владелец - понятие негативное и ассоциируется только с “серыми или коррупционными схемами”. Все зависит от конкретного случая. Если человек вложился в акции и получает с них прибыль, он не сделал ничего противозаконного, но является бенефициаром. Кроме этого, в нашей стране все юридические лица, то есть организации, осуществляющие различные действия с денежными средствами, имуществом и т.д., в обязательном порядке должны предоставить государству информацию о своих бенефициарах, несмотря на то, что такой человек не имеет правового статуса. В целом, можно сказать, что подобный статус был введен для прозрачности российской экономики и противодействия незаконной деятельности. Похожие термины есть и в других странах мира.

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